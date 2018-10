Wielicki sube los catorce ochomiles en el Paula Frassinetti Encuentro de Wielicki con los alumnos de infantil del Paula Frassinetti. / Marieta 358 alumnos de infantil, ESO y bachillerato mantienen un encuentro con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes SHEYLA GONZÁLEZ Miércoles, 17 octubre 2018, 14:07

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Krzysztof Wielicki, mantuvo esta mañana un encuentro con el alumnado del colegio Paula Frassinetti de Avilés. El alpinista polaco recorrió los catorce ochomiles en tan solo una hora ante la mirada de todo el auditorio del centro. Antes de recordar sus hazañas en las cumbres y también algunos de sus fracasos, Wielicki recorrió los pasillos de infantil y charló con algunos de los pequeños, que le enseñaron sus trabajos sobre los galardonados de este año. En especial le mostraron una reproducción de la montaña de Tatra, de su Polonia natal.

En su conferencia hizo partícipes a los alumnos de los valores que le ha aportado la montaña desde que comenzara a escalar. «Lo más importante es la experiencia que adquirimos en la vida. La pasión no se compra ni se hereda, la adquieres por casualidad. Las aficiones se pueden cambiar pero la pasión es para toda la vida», recalcó en su intervención Wielicki. Durante algo más de una hora, el Premio Princesa de los Deportes hizo un recorrido por cada una de las cimas, pero haciendo énfasis en sus compañeros de viaje y es que les quiso transmitir que «siempre necesitamos a alguien que nos acompañe, los éxitos hay que compartirlos».

En el turno de preguntas los jóvenes se interesaron por aquellas cimas que mejor sabor de boca dejaron en el alpinista polaco,que no dudó en destacar la de Nanga Parbat. «No estaba preparado para ella pero lo conseguí, tuve suerte. Cuando cruzas las líneas rojas del alpinismo tienes que tener suerte y yo la tuve». Además reconoció que la pared sur de Lhotse es la que la hizo sentir más alpinista porque «fue la que no ascendimos». Por último, le preguntaron su opinión sobre los ascensos con oxígeno. Su respuesta fue clara, «yo solo lo usé una vez y dije que nunca más. Creo que no es necesario. Hemos estamos muchos días por encima de los ochomil metros sin él y se puede vivir. Es mejor aclimatarse al lugar que usar oxígeno».