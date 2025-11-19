Más de 50 entidades participarán en la XI Feria Talento Joven en La Magdalena de Avilés Las charlas se celebrarán en el centro de un pabellón que también hará hueco a los oficios y que espera recibir unos 600 asistentes

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

La XI Feria Talento Joven, organizada por la Cámara de Comercio en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, se celebrará mañana en el pabellón de Exposiciones de La Magdalena con la participación de más de 50 empresas y centros de formación. Hasta ayer había más de 300 personas inscritas, pero se confía en doblar la cifra y alcanzar el número de asistentes de ediciones anteriores.

Natán Fernández, responsable de Educación en el organismo cameral, presentó ayer esta cita junto al concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero. Destacó el mayor número de entidades participantes (59 frente a las 40 de otros años) y el cambio de formato. En esta edición, las charlas se celebrarán en el centro del pabellón «para que todos los asistentes (a la feria) puedan estar más involucradas en ellas». También subrayó que se tratará de visibilizar «ciertos oficios que se están perdiendo» como el de carpintero o electricista. El objetivo es demostrar cómo estos trabajos pueden ser una salida profesional para esos jóvenes más emprendedores y como se pueden facilitar una larga trayectoria.

Las charlas comenzarán con una sobre habilidades psicológicas para destacar profesionalmente, las 'soft skills' (9.30 horas), el emprendimiento en economía social (10.30), la motivación y la autoconfianza para el empleo (11 horas), la voz y la comunicación para diferenciarse en el ámbito profesional (11.30), el currículum y la entrevista desde el punto de vista de la empresa (12) y los oficios y su oferta formativa en el CIFP Avilés (13 horas).

Juan Carlos Guerrero valoró positivamente una feria que considera una «herramienta contrastada» para la búsqueda de trabajo, por lo que esta nueva edición es «una nueva oportunidad, uno de los mejores espacios para buscar empleo satisfaciendo, además, las necesidades de las empresas del territorio».

Temas

Avilés