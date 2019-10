Ximena Vera señala al putero Ximena Vera se dirige a la concejala en el Palacio Valdés. / MARIETA La dramaturga avilesina estrena mañana 'Un cuerpo propio' en el Palacio Valdés, una obra sobre la explotación sexual C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 16 octubre 2019, 01:35

La dramaturga y directora avilesina Ximena Vera estrena mañana jueves 'Un cuerpo propio' en el teatro Palacio Valdés, una obra que da voz a las víctimas de la trata y de la explotación sexual con la intención de «visibilizar» un problema que la propia sociedad «invisibiliza», según reflexionaron ayer la autora y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso. El elenco de la función está formado por actrices no profesionales, algunas de ellas supervivientes de la trata, así como voluntarias y trabajadoras de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp). La función comenzará las 20.15 horas y el precio de la entrada son diez euros.

«Es el proyecto más creativo en el que he participado en toda mi vida por los procesos que lo han acompañado. Es muy bonito ver cómo ellas (las mujeres asistidas por Apramp) le van dando significado, cogen la obra y la defienden como propia. Es de una valentía increíble porque nunca han pisado el escenario, pero han hecho cosas más difíciles y heroicas en sus propias vidas. Es muy emocionante», aseguró Ximena Vera, que las ha formado en toda este camino. La dramaturga aseguró que todas han dejado su marca en 'Un cuerpo propio'. «Han pasado muchas mujeres y no todas estarán en escena, pero todas han dejado trocitos de su vida. Algunas escenas de la obra han surgido de improvisaciones durante los talleres, incluso algunos fragmentos de música fueron sugeridos por ellas mismas. Las que no han seguido hasta el final es porque tienen vidas muy complicadas, pero están representadas de alguna manera», apuntó.

El proyecto, que nació de la mano de una beca de la Fundación La Caixa, exigió que Vera se desplazase semanalmente desde Madrid para dirigir los talleres de teatro con las mujeres de Apramp. «A todas nos ha unido la necesidad de hablar de este tema de la prostitución desde el punto de vista de las personas que lo padecen o han padecido», indicó. En la representación contarán también con una figura masculina, el rapero avilesino Ángel Novoa. La directora explicó que se quiso acercar al autor de un rap sobre la explotación sexual y que, tras descubrir a alguien «absolutamente talentoso», lo incorporó al elenco. Él dará voz a los 'puteros'. «Es hora de que ellas dejen de pasar vergüenza y la empiecen a pasar ellos», anotó.

Los testimonios de estos se han basado el informe 'El Putero Español' elaborado por la Universidad de Vigo. Son «testimonios dramatizados porque nos interesaba mostrar también los argumentos de los propios hombres consumidores de prostitución, que veréis que se caen por su propio peso», adelantó Vera. Advirtió, no obstante, que en la obra también hay humor porque «es necesario para hablar de algo tan tremendo» y no quieren que el espectador salga hundido del teatro.