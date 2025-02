La XVII Feria del Vehículo de Ocasión arranca con una clara apuesta por los deportivos

Sin aglomeraciones ni excesos, en un clima de serenidad entre los visitantes y, sobre todo, con menos afluencia de la esperada, fruto del buen ... tiempo imperante, la XVII Feria del Vehículo de Ocasión inició ayer su andadura en el pabellón de Exposiciones de La Magdalena, donde se mantendrá hasta mañana. Una cita que, por primera vez, ha sido organizada por la Cámara de Comercio de Avilés, y que reúne en el espacio ferial un total de 310 vehículos, entre turismos, furgonetas y, muy especialmente, SUV (deportivos a medio camino entre un coche familiar y un todoterreno).

Con una cuota de mercado cercana al 60%, es esa última categoría la que acapara la mayoría del protagonismo en las parcelas de los veinticuatro comercios participantes, tanto concesionarios oficiales de ciertas marcas, como negocios de compra y venta. Y precisamente la de los SUV fue la opción que más interés suscitó entre quienes optaron con asistir en la jornada inaugural, con perfiles muy variados. Así, fue posible encontrar desde profesionales de distintos ámbitos a la caza de un turismo de empresa, hasta jóvenes en busca de su primer coche, parejas y familias.

«Venimos a tiro fijo: queremos un SUV que nos entre en el garaje», reconocía el matrimonio formado por Juanjo García y Julia Álvarez. Presentes desde las cinco de la tarde, apenas una hora después de la apertura de puertas, su percepción de la feria resultó positiva. «Está muy bien organizado, las medidas de seguridad te quitan toda preocupación y, además, parece que el ambiente está animado».

Los vendedores, que exhiben hasta 310 vehículos de distintos tipos, parten con buenas expectativas

No obstante, esa última apreciación no resultó compartida por todos. Para Ricardo López, al frente del concesionario Triocar de la alemana BMW, el comienzo resultó «muy flojo, seguramente porque, con el día de sol que tenemos, la gente prefiere hacer otras cosas». Una realidad especialmente sensible si se tiene en cuenta que, por regla general, «la mayoría de las compras se hacen el viernes por la tarde, o el sábado por la mañana». Aun así, López, como el resto de vendedores, tiene grandes esperanzas puestas en una cita que «esperamos que vaya a mejor; nuestras expectativas son muy buenas».

Con motivo de la inauguración, representantes de la Cámara de Comercio, del sector del automóvil regional y autoridades de los municipios de Avilés y de Castrillón realizaron ayer una visita institucional al complejo. A la comitiva, de la que formaron parte el concejal de Movilidad de Avilés, Pelayo García, y la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, le suscitaron especial curiosidad los vehículos eléctricos de última generación, los coches de alta gama e, incluso, las miniaturas a la venta en uno de los puestos.