La zona verde de la ORA podría zonificarse para facilitar la rotación

Esta primera fase del Plan de Movilidad, de toma de datos y diagnóstico de la situación, ha detectado que hay conductores con el distintivo de residente que hacen un uso indebido de la zona verde, que anima a corregir. Se ha visto durante el tiempo de análisis que muchas personas no hacen uso exclusivamente de la zona verde en las áreas cercanas a su residencia, sino que también ocupan plazas verdes en barrios que no son los suyos, y donde por lógica deberían estacionar en las mismas condiciones que el resto de usuarios. Por eso los redactores del plan proponen zonificar esta zona verde, de forma que se establezcan áreas por barrios y los residentes solo puedan hacer uso en la zona verde en las cercanías de su domicilio, pero no así en otros puntos de la ciudad.

El objetivo de las tarjetas de residente es que aquellas personas que no disponen de una plaza de garaje puedan estacionar sus vehículos en unas plazas determinadas durante tiempos más largos que los que permite la zona azul o naranja y a un coste menor. Así, desde que se puso en marcha este sistema en Avilés, aquellos vehículos identificados con esta tarjeta pueden ocupar una plaza durante veinticuatro horas por 15 céntimos de euro, pero esto no está cumpliendo estrictamente en Avilés, donde no siempre se usa la zona verde como sustititutiva de una plaza de garaje en la vivienda.

El sistema de zonas ya se emplea desde hace años en ciudades de mayor tamaño, como es el caso de Madrid, donde se delimitan ciertas calles para su uso en función de la dirección postal del usuario. Por este sistema, cuando ese vehículo sale de su barrio, ya no puede aparcar en zona verde, puesto que no es residente en el mismo, y debe hacer uso de la zona azul.