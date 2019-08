«Somos como un zoológico» Pedro Vega y sus hijos posan entre las vaca que han presentado al concurso. / MARIETA Verónica Cibanal, criadora de asturcones, premio a la mejor ganadera de San Agustín | Caja Rural concede a Pablo Vega el de mejor ganadero y homenajea a José Luis Prendes y María Florentina Fernández en sus bodas de oro J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:51

Verónica Cibanal, vallisoletana afincada en Corvera y con cuadra en Gozón, se convirtió ayer en la primera criadora de caballos galardonada con el premio a la mejor ganadera del Certamen San Agustín, concedido por Caja Rural de Asturias. El de mejor ganadero fue para Pedro Vega, de Colunga, veterinario de profesión y al igual que Cibanal ganadero por vocación. Hubo un tercer premio, un reconocimiento a José Luis Prendes y María Florentina Fernández, de Manzaneda (Gozón) con motivo de sus bodas de oro. «Antes de casarnos ya éramos ganaderos, y ahora estamos retirados, pero tenemos algunas 'vaquinas'», puntualiza Florentina.

Ambos ya celebraron el veinticinco aniversario de su matrimonio en el certamen de ganado de Avilés, al que asisten fielmente desde hace 46. «¿Qué si ha cambiado? Con nuestra primera remesa de xatos compramos tractor y rotobato, y con la segunda arreglamos el tejado. Ahora págantelo en pesetes. De esto ya no se puede vivir», lamentan. De hecho ninguno de sus dos hijos ha seguido sus pasos, si bien «al pequeño le gusta mucho. Cuida al ganado, cuida a mi marido y me cuida a mí», dijo con orgullo. El premio les produce honda satisfacción. «No me lo esperaba. Cuando nos lo dijeron diéronme ganas de llorar».

Pedro Vega compagina su trabajo como veterinario clínico de animales grandes con su pasión por las vacas, heredada de sus abuelos. Tiene quince, todas de raza asturiana de los valles, que cuida con esmero con un único fin, presentarlas a concurso. En el de Avilés han sido premiadas cuatro de ellas, dos segundos y dos terceros puestos.

Lo tiene claro. «No sé si es por Mercosur o por un exceso de demanda, pero la realidad es que el precio de la carne va a la baja. En cantidad está claro que no podemos competir como países como Brasil, así que no queda otra que apostar por la calidad». Y la de las raza asturiana de los valles ha sido recientemente reconocida como la mejor de Europa.

Natural de Valladolid, vecina de Corvera y con cuadra en Gozón, l pasión de Verónica Cibanal nació el día que recibió la primera comunión. Le regalaron un asturcón , y a partir de ahí su vida y la de su familia dio un giro de 180 grados. Ahora cría junto a su marido y sus dos hijas, y no solo caballos, también gochos asturceltas, vacas casinas y cabras, todo autóctono. «Somos como un zoológico, y lo hacemos por afición. No somos profesionales», matizó.

Los galardonados recibieron el premio de manos de Fernando Martínez en la que fue su primera visita al Concurso de Ganado San Agustín como presidente de Caja Rural. Asumió el cargo hace apenas un mes en sustitución de José María Quiros, jubilado tras 52 años de servicio en la entidad, y no realizó declaraciones. Le acompañaban varios miembros de su cúpula directiva así como la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Bueyes y premios

Por la tarde se celebró el concurso de tiro con bueyes, una de las actividades con mayor solera del certamen, sin duda uno de los de mayor afluencia de público de las últimas ediciones. Participaron siete parejas en dos categorías, menos de 1.000 kilos y 1.200, y los ganadores fueron, respectivamente, 'Gallardo' y Rubio', de Jesús Manuel Álvarez, de Bimenes, y 'Artillero' y 'Campanero', de Marta Vega, de Gozón.

Hoy miércoles, San Agustín, es la jornada de clausura, con la entrega de premios. El acto está previsto para las doce del mediodía en la pista verde exterior del Pabellón de Exposiciones y Congresos La Magdalena.