Dorothy Malone, de Douglas Sirk a una serie Z española

Fue un mito en el Hollywood de los cincuenta, pero a su llegada a Madrid para el rodaje de 'Descanse en piezas', en 1986, apenas la conocía nadie

Fue un mito en el Hollywood de los cincuenta, trabajando con los más grandes, desde Douglas Sirk a Howard Hawks. Sin embargo, cuando visitó Madrid para rodar a las órdenes de José Ramón Larraz 'Descanse en piezas', una película de terror de serie Z, en 1986, no la conocía nadie. La rueda de prensa que convocó la productora en un hotel, con motivo del inicio del rodaje solo reunió a seis personas. La productora cambió la gran sala del hotel por un rinconcito en un salón, ella en un sofá, y nosotros en butacas a su alrededor. Los que estuvimos en aquel encuentro con un mito de Hollywood, descubrimos a una actriz amante de su trabajo, muy profesional, y cálida y cercana con todos.

Dorothy Malone (Chicago, 30 de enero de 1925 – Dallas, 19 de enero de 2018) siendo muy niña, su familia se traslada a Dallas (Texas). Allí comienza a trabajar ella como modelo desde muy pequeña, actúa en la escuela y luego en la University Highland Park School. En una de esas actuaciones, fue vista por un agente de la empresa RKO que observó el talento de la joven Dorothy y la invitó a firmar un contrato para realizar un filme en los estudios de dicha compañía. Fue entonces cuando realizó un pequeño papel en su primera película en el año 1943: 'The Falcon and the Co-Eds'. También trabajó en 'Higher & Higher', filme musical que tenía como protagonistas principales a Frank Sinatra, Michèle Morgan y Jack Haley. Posteriormente y a la edad de 20 años firmó un importante contrato con la Warner Bros.

En aquellos años, Malone representó muchos papeles que tenían que ver con películas de escaso nivel como westerns de serie B, a pesar de que la actriz había tenido la oportunidad de desempeñar pequeños roles que fueron memorables, como la vendedora con gafas en una tienda de libros raros, en la película 'El sueño eterno', dirigida por Howard Hawks (1946) y protagonizada por Humphrey Bogart, o como la enamorada de Dean Martin en la comedia musical 'Artistas y modelos', de 1955. En esa década trabaja para Richard Quine ('La casa nº 322',1954), Don Siegel ('Private Hell 36', 1954) o Raoul Waksh ('Más allá de las lágrimas', 1955).

Aunque nunca fue la típica belleza hollywoodiense, en 1956, Malone se transforma en una rubia platino y revirtió su imagen de muchacha buena para coprotagonizar junto a Rock Hudson, Lauren Bacall, y Robert Stack, todos bajo la dirección de Douglas Sirk, un melodrama mítico, 'Escrito sobre el viento', por el que gana el Oscar a la mejor actriz de reparto. Volvería a trabajar a las órdenes de Douglas Sirk en 'Ángeles sin brillo' en donde es una joven que se juega la vida con sus acrobacias aéreas junto a Rock Hudson y Robert Stack. En 1961 protagoniza, junto a Rock Hudson, 'El último atardecer', de Robert Aldrich, donde interpretaba a una de sus mujeres más complejas, ya que tenía que recuperar a su antiguo amante, que coqueteaba con la hija que ambos engendraron, y que él desconocía que era su hija. Fue el último gran western en el que cabalgó Dorothy Malone.

Como tantas actrices, cuando su trayectoria cinematográfica comenzaba a palidecer, la televisión acudió en su ayuda. Malone se convirtió en una figura muy conocida al aceptar el papel principal en 'Peyton Place', serie para televisión de la ABC, desde 1964 a 1968 (serie conocida en el mundo hispanohablante como 'La caldera del diablo', que tardó mucho en poder verse en España por motivos censores), como también al desempeñar un destacado rol en la serie 'Hombre rico, hombre pobre'.

Pero la televisión no lo es todo y Dorothy Malone acaba especializándose en películas de serie B, como en sus inicios: 'Abduction' (J. Zito, 1975), 'Golden Rendez-vous' (A. Lazarus, 1977), 'Winter Kills' (W. Richert', 1979 o 'Buena suerte Miss Wyckoff' (Marvin J. Chomsky, 1979). Y en 1986 viaja a Madrid llamada por José Ramón Larraz para trabajar en el filme de terror 'Descanse en piezas', película que fue nominada a los mejores efectos especiales, pero donde Dorothy interpretaba un papel secundario. En esos años hace papeles secundarios, pero su talento interpretativo queda presente en personajes como el cameo de la madre condenada por asesinar a su familia en 'Instinto básico' (1992) junto a Michael Douglas y Sharon Stone, tras la que se retiró a Dallas.

Casada en tres ocasiones, la actriz falleció a los 92 años el 19 de enero de 2018. Siempre fue una actriz seria y muy profesional a la que pocas veces le ofrecieron personajes a la altura de su talento.