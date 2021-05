'Spiral: Saw': solo para fans Chris Rock resucita una franquicia truculenta e inagotable que explota la tensión y el espanto Chris Rock encarna a un detective que investiga una serie de asesinatos. BORJA CRESPO Jueves, 20 mayo 2021, 14:46

'Saw', deudora de 'Cube', cinta de culto que se adelantó a la fiebre de los escape rooms, partía de una sorprendente idea macabra que se revelaba como un sádico rompecabezas a medida que avanzaba el siniestro relato, entre el thriller y el terror. Una trama intrincada y un final sorprendente convirtió un filme modesto en todo un clásico del cine de suspense, miedo y asco. Un producto aterrador, que manejaba con loable equilibrio las escenas de acción, la truculencia y el misterio. Tiempo después fueron sucediéndose sus secuelas, cintas de horror que explotan una fórmula aparentemente inagotable: tensión y espanto. Ahí está el truco al que se aferraban una entrega tras otra sin síntomas de cansancio.

Vídeo. Tráiler de 'Spiral: Saw'.

El legado enfermo e irracional de Jigsaw, el amo del retorcido espectáculo, no parece tener fin. Siempre hay alguien que se contagia con su afición a torturar al personal. La mente humana es capaz de inventar mil y una trampas con las cuales herir o aniquilar a todo individuo ingenuo que pique el anzuelo. El catálogo de bromas asesinas es amplio. Gore y carnicería al servicio de un entretenimiento que vive su relanzamiento. 'Saw: Spiral', un reboot quizás innecesario, a tenor de las críticas sangrantes que está cosechando, visita la cartelera este fin de semana. Dirige Darren Lynn Bousman, un realizador más que asentado en el género que llamó la atención de los eruditos de la mano del musical 'Repo! The Genetic Opera', un grotesco divertimento, y dejó su impronta en 'Saw II', 'Saw III' y 'Saw IV'. Chris Rock y Samuel L. Jackson protagonizan un proyecto que reinicia la franquicia de manera superficial, pensando especialmente en sus fans.

Como rosquillas se rodaban las secuelas de esta denterosa saga que busca inquietar al espectador sometiéndolo a un show de sangre e higadillos retorcidos muy del gusto del público juvenil con ansias de pasar miedo sentado en la butaca. La sala oscura es el lugar ideal para este tipo de espectáculos de hemoglobina y circo cuyo pistoletazo de salida firmó en su día James Wan, encumbrado por méritos propios gracias su capacidad para incomodar al espectador. Costó que se estrenase en nuestras salas la sexta entrega, cuando se le encasquetó la calificación X por estos pagos. La polémica no frenó su andadura, más bien al contrario.

Samuel L. Jackson en 'Spiral: Saw'.

Detrás del nuevo lanzamiento está el propio Rock como productor ejecutivo. Encarna a un detective que acaba en el ojo del huracán en su búsqueda de un asesino en serie. El popular cómico es un loco de la serie, hasta el punto de que ha tirado de sus conocimientos sobre la misma para rendir homenaje a las películas originales y cambiar, supuestamente, de dirección. «No solo quería subir el listón, sino que además quería iniciar un nuevo rumbo», señala el actor. «Hemos mantenido las características principales de las películas de la serie, pero nos centramos más en los elementos psicológicos y en la tensión que siempre han estado ahí, aún sin ser tan evidentes. No van a faltar las trampas ni el gore, pero presentamos una historia y unos personajes que van a sorprender a los espectadores».

Rock no piensa en 'Spiral: Saw' como una nueva entrega de la saga. «En mi opinión, estamos empezando de cero y avanzamos hacia un objetivo totalmente diferente con esta película», reivindica. «Es como una montaña rusa que afecta a los cinco sentidos. Tiene dosis de drama, de acción, de comedia y terror a punta pala. Básicamente, es el cóctel perfecto. Y luego están las trampas, que son el colofón perfecto a toda esta historia. Son lo que distingue a Saw de cualquier otra saga». «El guion es producto de un proceso muy intenso y riguroso», explica a su vez el director. «Sabemos lo que quieren los fans y sabemos lo que creen que se van a encontrar, con lo cual nuestra misión es conseguir engañarlos e ir siempre un paso por delante de ellos. Es como si estuviéramos jugando con ellos y el tema estuviera en ver quién es más espabilado: ellos o nosotros». A Jackson le hizo ilusión unirse al sanguinolento proyecto. «Soy muy fan de las películas de terror. Y me encanta que me llamen para participar en ellas. La saga Saw es única, es mítica. No podía rechazar participar en una película de la saga».