Ocho series que trataron el cáncer en sus tramas 'Breaking Bad', 'Élite' o 'Mujeres desesperadas' son tres de las series que han dado el paso de tratar dentro de sus historias Un fotograma de 'Pulseras rojas'. ASIER MANRIQUE Miércoles, 17 febrero 2021, 18:00

El tema de las enfermedades no es especialmente prolífico en la televisión, aunque cada vez se incluyen más en las tramas. La apertura de las historias que se nos cuentan en la pequeña pantalla a temáticas menos amables ha ampliado el espectro de temáticas a asuntos tan poco románticos como un cáncer.

Recopilamos ocho casos de series que han incluido con mayor o menor acierto el cáncer dentro de sus tramas. Repasamos qué tipos de cánceres retrataron, a qué personajes afectaron y qué salida les dieron.

Netflix Élite

Vídeo.

En este repaso por los personajes de series que han pasado por un cáncer comenzamos con los más jóvenes. El primero de la lista es Ander, personaje interpretado por Arón Piper, de 'Élite'. El personaje padece leucemia linfocítica aguda, un tipo de leucemia que se manifiesta en ocasiones en hemorragias, como podemos ver al final de la segunda temporada. Ander se somete a quimioterapia a lo largo de la tercera temporada. Finalmente se nos revela que se ha recuperado de la enfermedad, aunque tendrá que repetir curso, por lo que volveremos a tener al personaje en la cuarta temporada de la serie que se estrenará en Netflix a lo largo de 2021.

Filmin / Amazon Prime Video Pulseras rojas

Vídeo.

Si hay una serie que ha hecho del cáncer parte fundamental de su narración es 'Pulseras Rojas'. La serie catalana contó en sus dos temporadas las historias de un grupo de jóvenes ingresados en un hospital por diferentes dolencias. Dos de ellos, Lleó (Àlex Monner) y Jordi (Igor Szpakowski), padecen cáncer. Ambos terminan perdiendo la pierna por esta enfermedad, lo que les condiciona la vida en adelante. La serie de Albert Espinosa logró normalizar un tema que en ocasiones se ha tratado como tabú en las series: la enfermedad infantil.

Netflix Breaking Bad

Vídeo.

El cáncer del protagonista de 'Breaking Bad' es el elemento que pone en marcha toda la trama de la serie. El químico y profesor es diagnosticado de un cáncer de pulmón inoperable, ante el cual decide ponerse a fabricar metanfetamina para mantener a su familia de cara al futuro. Toda la serie girará en adelante sobre el negocio que emprende y su entrada en el mundo del narcotráfico. De profesor a rey del crimen.

Atresplayer / Amazon Prime Video Física o Química

Vídeo.

César Cabano (Maxi Iglesias) pasó por un cáncer en la cuarta temporada de la serie. Teniendo en cuenta que una temporada de 'Física o Química', trasladada al tiempo real, podía durar tres meses a lo sumo, en ese curso, además de descubrir que padecía cáncer, someterse al tratamiento y curarse, le dio tiempo a fichar por un equipo de fútbol británico. Todo en cuestión de medio año. Es probablemente el caso peor tratado de cáncer de toda la lista, pero, si lo vemos por el lado positivo, acercó este tema a toda una generación, que no deja de ser un gran logro.

Star en Disney+ Cinco hermanos

Vídeo.

A Kitty, el personaje que Calista Flockhart interpretaba en 'Cinco Hermanos', lo miró un tuerto en la cuarta temporada. Su marido, senador por California, estaba en casa convaleciente del infarto que sufrió, y ella descubrió que padecía un linfoma de Hodgkin. El cáncer fue detectado en un estado avanzado, a pesar de todo, se trató de él y salió bien parada, aunque al final de la quinta temporada se descubre que la enfermedad había vuelto a aparecer. Nunca sabremos cómo hubiese continuado su historia, ya que la serie fue cancelada tras su quinta temporada.

Amazon Prime Video Mujeres desesperadas

Vídeo.

No es de extrañar que 'Mujeres desesperadas' tocara antes o después el tema del cáncer en sus tramas. La historia sobre el cáncer le tocó a Lynette, la madre interpretada por Felicity Huffman. Al final de la tercera temporada descubre que padece un cáncer, un linfoma de Hodking para ser más precisos. La serie no escatimó en detalles a la hora de mostrar la lucha de Lynette contra la enfermedad. Se mostró a la actriz sin pelo, los síntomas de la enfermedad, las consecuencias del tratamiento, etc. Una forma directa de mostrar las consecuencias reales de un cáncer, muchas veces romantizadas en las producciones.

RTVE / Amazon Prime Video Cuéntame cómo pasó

Vídeo.

Corría el año 1980 en 'Cuéntame Cómo Pasó' cuando la incombustible Merche se descubrió un bulto en su mama izquierda. Este bulto resultó ser cáncer de mama y a partir de ahí la serie de TVE desarrolló toda una trama sobre la matriarca de los Alcántara enfrentándose al cáncer. El personaje interpretado por Ana Duato pasó por quirófano, se sometió a tratamientos y dio pasos adelante en la moda para mujeres que como ella habían pasado por un cáncer de mama. Todo un ejemplo de superación de la enfermedad para una mujer que siempre fue una adelantada a su época.

Amazon Prime Video House

Vídeo.

En una serie sobre médicos el cáncer fue un tema recurrente, pero no así el que afectó en la última temporada de la ficción a uno de sus protagonistas, el doctor James Wilson (Robert Sean Leonard). El siempre ocurrente doctor House descubre que su amigo oncólogo padece cáncer y trata de empujarlo para que se someta a la quimioterapia, pero ésta no da resultado. El final de la serie muestra a ambos personajes recorriendo Estados Unidos en moto para disfrutar de los últimos meses de vida del compañero de fatigas del doctor Gregory House, un final agridulce para el verdadero pilar de la serie: la amistad de House y Wilson.