3I/ATLAS: el cometa interestelar que se acerca al Sol y despierta teorías conspirativas El tercer cometa interestelar conocido alcanzará este miércoles 29 de octubre su punto más cercano al Sol, ofreciendo una oportunidad única para estudiar material formado alrededor de otra estrella, sin riesgo alguno para la Tierra

El cometa 3I/ATLAS, detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema de vigilancia ATLAS en Chile, se aproxima a su perihelio —el punto más cercano al Sol— este 29 de octubre, a una distancia de 1,35 unidades astronómicas (UA). Los expertos recalcan que no existe riesgo de impacto con la Tierra, ya que su órbita es hiperbólica y lo llevará de regreso al espacio interestelar tras su breve visita.

El Observatorio Gemini Sur, en Cerro Pachón (Chile), captó el pasado 27 de agosto imágenes multicolores del cometa con el espectrógrafo GMOS. Las fotografías revelan una coma amplia y brillante, y una cola prominente que se extiende en dirección contraria al Sol, mucho más extensa que en registros anteriores. Este aumento de actividad confirma que el cometa se vuelve más dinámico a medida que se adentra en el sistema solar interior.

Además, los astrónomos han obtenido el espectro de su luz, clave para analizar la composición química del cometa. Los primeros resultados sugieren que su polvo y hielo son similares a los de cometas nativos del sistema solar, lo que apunta a procesos comunes en la formación de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.

Un hallazgo excepcional

Los cometas interestelares son extremadamente raros. Antes de 3I/ATLAS, solo se habían confirmado dos: 1I/'Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Su estudio permite a los científicos acceder a material primigenio de otros sistemas estelares, algo imposible de obtener de otro modo.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha desplegado varias de sus misiones para seguir al cometa desde posiciones privilegiadas:

Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter lo observaron a principios de octubre durante su paso cercano a Marte.

La misión JUICE ('Jupiter Icy Moons Explorer') lo estudiará entre el 2 y el 25 de noviembre, cuando el cometa aún muestre una intensa actividad tras su perihelio.

Entre ciencia y especulación

El inusual comportamiento de 3I/ATLAS —incluyendo fenómenos como la aparición de una 'anticola'— ha generado especulaciones y desinformación en redes sociales. Sin embargo, la NASA y la comunidad científica han reiterado que el cometa no representa amenaza alguna y que su estudio es una oportunidad sin precedentes para la astronomía moderna.