El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cáncer hasta en la sopa
'La ciencia con Alba'

Cáncer hasta en la sopa

Alba Morán-Álvarez

Alba Morán-Álvarez

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:07

Comenta

Cuando elegí un tema sobre el que divulgar, en la mayoría de los canales en los que lo hago, no escogí uno feliz. El cáncer no es sinónimo de alegría. Incluso cuando te fascina la biología que subyace a este conjunto de enfermedades, el tema tiene algo de pesimista. Me gusta pensar que también es esperanzador, pero muchas personas que me conocen, y que apoyan mi proyecto divulgativo, no ven mis videos al completo. La información los asusta.

Creo que elegí ser científica porque para mí el miedo está en lo incomprensible, lo que no entiendo, aquello con lo que no sé cómo interactuar. Cuando entiendes lo que sucede a tu alrededor puedes elegir, al menos en cierto grado, y sabes que tus decisiones están considerando información fiable.

Cuando alguien recibe un diagnóstico, y esto es algo que sucederá aproximadamente a la mitad de los hombres y a un tercio de las mujeres, es normal que aparezca el miedo. En mi experiencia este miedo tiene dos componentes. El primero es el miedo lógico a algo que, al menos potencialmente, pone en peligro nuestra vida. Miedo a un proceso difícil que afectará no so lo a quien lo recorre sino también a su entorno.

La segunda parte del miedo se puede evitar. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a la indefensión, a la impotencia y a la perdida de agencia sobre nuestra propia vida. Este miedo desaparece cuando entendemos qué es el cáncer, por qué se produce, qué opciones terapéuticas tenemos y cómo funcionan. Cuando entendemos nos hacemos, de verdad, dueños de la información. Y cuando tienes la información correcta, y la comprendes, puedes elegir con autentica autonomía.

Hablo sobre cáncer en todas partes porque hacerlo significa ayudar a los pacientes y sus familias a elegir con libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  4. 4

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  7. 7

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  8. 8 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  9. 9 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  10. 10 Atropellan a una niña en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cáncer hasta en la sopa