La genetista
La genetista

Alba Morán-Álvarez

Alba Morán-Álvarez

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:47

Uno solo de los descubrimientos de Marie Claire King la haría merecedora del premio princesa. En el contexto científico actual es difícil encontrar un perfil tan amplio pero la doctora King es una genetista en el sentido más amplio de la palabra.

Decidió adentrase en el campo de la genética tras finalizar la licenciatura en matemáticas. Algo que no sorprende a ningún biólogo que haya tenido contacto con la genómica, pero que puede ser desconocido para el público general. Entender la función de los genes requiere identificar patrones y realizar complejos análisis estadísticos. La mente analítica de un matemático lo hace idóneo para esta función, siempre que esté dispuesto a estudiar y entender los fenómenos biológicos que se reflejan en forma de números en su pantalla.

En los 90 la Dra. King fue la responsable de que sepamos tenemos un parecido genético del 98% con los chimpancés. Esto supone un avance en varios sentidos: nos permite estudiar enfermedades asociadas al envejecimiento, como las neurodegenerativas, en esta especie, sino también para que aumentásemos los esfuerzos en la protección de su hábitat y sus derechos.

Otro de sus hallazgos más desacatos fue el desarrollo de modelos que permiten identificar, mediante marcadores genéticos, a personas desaparecidas, en Ruanda, el Salvador y, especialmente, en Argentina, utilizando el denominado «índice de abuelitud».

Finalmente, es la responsable del descubrimiento del papel de los genes de la familia BRCA en cáncer de mama. Estos genes son instrucciones para controlar la reproducción celular. Cuando estos mutan, las células crecen descontroladamente. Gracias a este descubrimiento ha mejorado la detección temprana, el estadiaje y el tratamiento de las pacientes y se ha podido acceder a la selección embrionaria en casos de cáncer hereditario.

La Dra. King es un ejemplo de la repercusión social y clínica de la investigación científica.

