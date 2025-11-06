Hablemos de la próstata

Alba Morán-Álvarez Oviedo Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Noviembre es el mes de concienciación sobre el cáncer de próstata. El día 19 también se celebra el día internacional del hombre. Precisamente por la coincidencia de estos dos eventos es un momento ideal para reflexionar sobre la salud de aproximadamente el cincuenta por ciento de la población, y promoverla.

La próstata es un órgano cónico de aproximadamente 30g que rodea la uretra bajo la vejiga de las personas con pene. Y digo personas con pene siendo consciente del matiz, porque no desearía, como científica y divulgadora, que nadie se sintiera excluido en una campaña de prevención.

Este órgano, que se ocupa de fabricar varios de los componentes del fluido seminal, crece en respuesta las hormonas sexuales llamadas andrógenos, entre las que se encuentra la testosterona. La próstata aumenta de tamaño con a la edad en circunstancias fisiológicas. En algunos casos este aumento de tamaño puede ser mayor de lo normal, dando lugar a la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia es un aumento de tamaño no tumoral. En aproximadamente uno de cada ocho hombres el crecimiento de la próstata será anómalo, dando lugar a un cáncer. Como en la mayoría de tipos de cáncer, el diagnóstico precoz y el seguimiento se relacionan directamente con el éxito en el tratamiento y , en este caso, tenemos razones para ser optimistas.

El estudio de los niveles de PSA, una proteína secretada por la próstata que podemos medir en sangre, y el volumen prostático constituyen una buena estrategia de cribado. Si se combinan con un estilo de vida saludable, sin obesidad, tabaco ni alcohol, el riesgo se reduce significativamente. No obstante, muchas personas, especialmente hombres, tienden a retrasar este seguimiento, que debería comenzar a los 50 años. Esto importa porque sólo con la información del diagnóstico precoz podemos obtener los mejores resultados.