Conectar para enseñar ciencia

Alba Morán-Álvarez Oviedo Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

El dato no siempre mata al relato. Qué más quisiera yo, como científica, que de verdad hiciésemos intento de ser objetivos y autocríticos. Pero como profesional de la comunicación soy muy consciente de que la esfera emocional domina el espacio público. Esto incluye la comunicación sobre ámbitos que estaban tradicionalmente dominados por científicos. Todos tenemos opinión, derecho a opinar y, últimamente, muchos creen también que cualquier tema está abierto al debate.

En ciencia, sin embargo, debatimos de otra forma. Solo con evidencias, solo con medidas obtenidas de forma objetiva, o lo más objetiva posible. Estos datos son sometidos al escrutinio público. Si fallas de una forma considerable o si mientes la comunidad científica te «cancela», con una firmeza mucho mayor que la cancelación social que podemos observar a veces en redes sociales. El relato, y el debate científico, se basa en datos. La comunicación científica busca hacer accesible este relato y al hacerlo pierde un poco de precisión, y gana un poco de emotividad.

Este equilibrio entre la conexión con la curiosidad del público y conservar el rigor necesario es delicado. Necesitamos traducir el lenguaje técnico al común, porque solo aquello es que es comprendido puede ser apreciado, valorado y asimilado. Esta traducción lleva implícita cierta pérdida de precisión, que a los científicos suele resultarnos incómoda. ¿Hasta que punto es una imprecisión lo mismo que una mentira? Nosotros evitamos la mentira tanto como podemos. Y con ello a veces nos hacemos crípticos, parecemos, o somos, menos accesibles.

Pero solo los datos nos dan un relato que sirve para entender la realidad. Por eso creo que es importante que, al menos algunos científicos, seamos capaces de conectar emocionalmente con la sociedad, para que podamos retener su atención el tiempo suficiente como para que la comunicación sea real, y el aprendizaje posible.