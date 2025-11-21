El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Conectar para enseñar ciencia
'La ciencia con Alba'

Conectar para enseñar ciencia

Alba Morán-Álvarez

Alba Morán-Álvarez

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

El dato no siempre mata al relato. Qué más quisiera yo, como científica, que de verdad hiciésemos intento de ser objetivos y autocríticos. Pero como profesional de la comunicación soy muy consciente de que la esfera emocional domina el espacio público. Esto incluye la comunicación sobre ámbitos que estaban tradicionalmente dominados por científicos. Todos tenemos opinión, derecho a opinar y, últimamente, muchos creen también que cualquier tema está abierto al debate.

En ciencia, sin embargo, debatimos de otra forma. Solo con evidencias, solo con medidas obtenidas de forma objetiva, o lo más objetiva posible. Estos datos son sometidos al escrutinio público. Si fallas de una forma considerable o si mientes la comunidad científica te «cancela», con una firmeza mucho mayor que la cancelación social que podemos observar a veces en redes sociales. El relato, y el debate científico, se basa en datos. La comunicación científica busca hacer accesible este relato y al hacerlo pierde un poco de precisión, y gana un poco de emotividad.

Este equilibrio entre la conexión con la curiosidad del público y conservar el rigor necesario es delicado. Necesitamos traducir el lenguaje técnico al común, porque solo aquello es que es comprendido puede ser apreciado, valorado y asimilado. Esta traducción lleva implícita cierta pérdida de precisión, que a los científicos suele resultarnos incómoda. ¿Hasta que punto es una imprecisión lo mismo que una mentira? Nosotros evitamos la mentira tanto como podemos. Y con ello a veces nos hacemos crípticos, parecemos, o somos, menos accesibles.

Pero solo los datos nos dan un relato que sirve para entender la realidad. Por eso creo que es importante que, al menos algunos científicos, seamos capaces de conectar emocionalmente con la sociedad, para que podamos retener su atención el tiempo suficiente como para que la comunicación sea real, y el aprendizaje posible.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  5. 5 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  6. 6 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  7. 7 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  8. 8 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  9. 9 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  10. 10 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Conectar para enseñar ciencia