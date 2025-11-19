El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La astronauta Anne McClain. Afp

Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio

Anne McClain fue acusada en 2019 por su pareja de consultar su cuenta bancaria desde la Estación Espacial Internacional. Ahora, su ya exmujer ha reconocido que mintió

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que sucede en el espacio no. Así podría resumirse lo que ha ... ocurrido en la enrevesada disputa matrimonial que mantienen la astronauta Anne McClain y su ya expareja, una exmilitar llamada Summer Worden. Esta acusó hace seis años a la primera de haber consultado desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y sin permiso su cuenta bancaria. Ahora se ha declarado culpable de falso testimonio en lo que es el primer juicio por su supuesto delito cometido fuera de nuestro planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  2. 2 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  3. 3 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  4. 4

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  5. 5 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  7. 7 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas
  8. 8

    El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio

Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio