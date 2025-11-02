La figura de Severo Ochoa emerge en Madrid Este lunes se presenta en la Academia de Medicina la Semana de la Ciencia de Luarca en el marco de la II Semana Severo Ochoa

M. F. A. GIJÓN Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:45 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

Es una figura fundamental de la ciencia española. El científico asturiano Severo Ochoa (1905-1993) recibió el Premio Nobel de Medicina en 1959, compartido con Arthur Kornberg, por sus descubrimientos sobre el mecanismo de la síntesis biológica del ácido ribonucleico (ARN) y del ácido desoxirribonucleico (ADN) y su legado sigue hoy muy presente. Tanto que la Academia Nacional de Medicina de España celebra desde este lunes y hasta el jueves la II Semana Severo Ochoa.

Será hoy a las seis de la tarde cuando comience con la inauguración con diferentes intervenciones institucionales y la conferencia de Federico V. Pallardó, del Museo de Ciencias, sobre el legado científico del valdesano. Habrá también una notable presencia asturiana, con la participación de Óscar Pérez Suárez, alcalde Valdés, que presentará la Semana de la Ciencia de Luarca arropado por su coordinadora, María Berdasco, e Isabel Fariñas, de la Fundación Carmen y Severo Ochoa.

El martes habrá una sesión académica y el miércoles a mediodía la tercera jornada servirá para presentar la biografía 'Severo Ochoa. Una vida por la ciencia', con presencia de José Manuel Sánchez Ron, que ha sido quien ha coordinado una obra que recorre la vida personal y profesional del científico luarqués.

Ese mismo día, habrá un aula abierta en la que participarán representantes de los centros de investigación y médicos vinculados con la figura de Severo Ochoa. Es el caso del Centro de Biología Molecular que lleva su nombre y que celebra ahora el cincuenta aniversario de su creación. Paola Bovolenta será quien pronuncie una ponencia al respecto, mientras que Damián García Olmo hará lo propio para hablar del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

El jueves la lectura de la obra del Nobel, un acto institucional de la Fundación Carmen y Severo Ochoa y una conferencia conmemorativa cerrarán la cita.