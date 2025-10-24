Así te facilita la vida miPrincipado, la nueva forma de hablar con la administración en Asturias

La digitalización no consiste solo en formularios online. Consiste en hacer la vida más fácil. Esa es la filosofía de miPrincipado, el nuevo canal que conecta a la ciudadanía con la Administración asturiana de forma más ágil, directa y, sobre todo, humana.

Con miPrincipado, disponible en versión web y app gratuita para ioS y Android, ya no eres tú quien busca los trámites: la propia plataforma te avisa cuando algo te afecta. Puedes registrar tus intereses —empleo, salud, cultura, vivienda, empresas…— y recibir notificaciones cuando se publique una ayuda o convocatoria relacionada. Todo llega al móvil o al correo, sin colas ni esperas.

Carnés digitales y papeles que ya no hay que repetir

Otro gran avance es la documentación reutilizable: los documentos que ya están en poder de la Administración se guardan y se pueden usar en futuros trámites. Con tu consentimiento, el sistema recupera automáticamente tu libro de familia, un título académico o un poder de representación. Menos papeleo, más agilidad.

Tecnología con trato humano

Si necesitas ayuda, ahí está el Servicio de Atención Ciudadana (SAC): al otro lado del teléfono (012), en las oficinas o a través de un formulario online. Te orientan paso a paso para configurar tu cuenta, resolver incidencias o incluso conseguir tu Cl@ve. Porque detrás de cada trámite digital hay una persona que puede necesitar acompañamiento.

Asturias ha diseñado una administración a tu medida. Una que entiende que lo digital también puede ser cercano. miPrincipado es la herramienta que convierte la digitalización en un derecho real, no en un privilegio. Una administración que no sustituye el trato humano, sino que lo refuerza. Una administración que te escucha, te guía y se adapta a ti, estés donde estés. Entra en miprincipado.asturias.es y ahórrate el viaje.