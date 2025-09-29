Clínica Barón, un referente en cirugía plástica con sello asturiano

Con más de dos décadas de trayectoria, la Clínica Barón se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la cirugía plástica y estética en Asturias. Desde sus instalaciones en la calle Torcuato Fernández Miranda, en Gijón, los doctores Jesús Barón Thaidigsmann y Lourdes Cosío Tubío comparten cómo nació este proyecto, cuáles son los tratamientos más demandados y hacia dónde evolucionan las técnicas más avanzadas en su especialidad.

–Dr. Barón, ¿cómo recuerda los inicios de la clínica y la evolución a lo largo de estos años?



–Aunque nuestra actividad asistencial comenzó antes, fue entonces cuando decidimos independizarnos del hospital en el que trabajábamos y abrir nuestro propio centro. Lo hicimos con la ilusión de ofrecer un servicio de calidad en un entorno más cercano, donde cada paciente recibiera un trato individualizado. Nuestra filosofía siempre ha sido decir lo que honestamente lo que pensamos que está más indicado para cada caso, incluso si la respuesta es que no se recomienda operar. Eso genera confianza y muchos pacientes nos cuentan que nos eligen precisamente porque saben que aquí siempre hablamos con claridad.

–Dra. Cosío, además de la honestidad, ¿qué otros factores han sido claves en el prestigio alcanzado?



–Sin duda, mantenernos actualizados. Cada año asistimos a congresos y cursos, tanto en España como en el extranjero, en muchos casos como ponentes. Gracias a ello hemos sido pioneros en la región con avances como la reconstrucción mamaria inmediata, el uso del ganglio centinela, las técnicas mínimamente invasivas para el túnel carpiano o los injertos de grasa en la enfermedad de Dupuytren, lo que reduce notablemente los tiempos de recuperación.

–Dr. Barón, ¿qué opina sobre la influencia de las redes sociales en la cirugía estética?



–Hoy hay un exceso de información y, a veces, confusión. No todo lo que aparece como “novedoso” es realmente útil o seguro. Es importante desconfiar de técnicas o aparatos que llevan menos de cinco años en el mercado. La verdadera garantía sigue siendo contar con un cirujano plástico titulado.







Fotografía: El Dr. Jesús Barón Thaidigsmann

–En cuanto a la práctica diaria, ¿qué intervenciones son las más frecuentes?



–(Dra. Cosío) Las cirugías más habituales son las de mama y las de párpados. En cirugía mamaria seguimos un protocolo muy avanzado para prevenir la contractura capsular. Y en la blefaroplastia utilizamos la técnica transconjuntival, que es más sofisticada pero menos invasiva, permite recuperaciones rápidas y, en muchos casos, evita cicatrices visibles en el párpado inferior.





–Dr. Barón, ¿cuáles diría que son las principales líneas de avance en cirugía plástica actualmente?



–El gran cambio de los últimos años es el empleo de la grasa como autoinjerto. Hoy la usamos para rellenos en labios, mentón, pómulos, aumento de glúteos, tratamiento de cicatrices o en mamas radiadas tras tumorectomías. Poco a poco surgen más aplicaciones, y el futuro pasa por injertos enriquecidos con células madre. Estamos avanzando hacia cirugías menos agresivas, más seguras y con postoperatorios cada vez más cortos.

Fotografía: La Dra. Lourdes Cosío Tubío