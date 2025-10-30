El Hogar de San José demuestra que una mano tendida puede transformar una vida

– ¿Qué supone ser gerente y directora de la Fundación Hogar de San José, respectivamente?

–José Luis Casaprima: Supone un compromiso profundo con las personas, especialmente con los niños y jóvenes que viven situaciones difíciles. No es solo una responsabilidad profesional, es una vocación que nace del corazón. Liderar esta Fundación es acompañar, cuidar y ofrecer oportunidades reales sin perder nunca de vista a la persona. Una mano tendida o un Hogar seguro pueden transformar una vida.

–Cristina Avella: Para mí supone orientar mi vida, poner mis capacidades y mi trabajo, en favor de las personas que tienen menos oportunidades, buscando contribuir a una sociedad más justa. Me mueve el deseo de que todos los NNA (niños, niñas y adolescentes) tengan los mismos derechos y oportunidades que mi hijo, para que no hablemos de privilegios de unos frente a otros.

– El Hogar de San José nació en 1942. ¿Cuál es la esencia que ha permitido mantener viva esta obra durante tanto tiempo?

–JL: La esencia no se encuentra únicamente en las paredes o en sus proyectos, sino en el espíritu que la inspira. Desde su origen, el Hogar nació para dar respuesta a una necesidad urgente: ofrecer protección, cariño y oportunidades a niños y jóvenes que no las tenían. Y esta Misión, sencilla y profundamente humana, sigue siendo hoy el motor que mantiene la Obra. Amor concreto y cotidiano hecho servicio. Creer, incluso cuando todo parece difícil, que cada niño merece un futuro, sabiendo que lo que comenzó como una urgencia se ha convertido en una historia de vidas plenas y compartidas.

– A finales de 2023 inauguraron la nueva sede en la calle Mariano Pola. ¿Qué ha supuesto esta remodelación?

J.L.: Mucho más que una mejora arquitectónica: ha sido un impulso de esperanza y dignidad para todos los que formamos parte del Hogar.

C.: Ha sido un giro radical en la intervención con los niños y adolescentes. Más allá del diseño moderno, es un espacio adaptado a un modelo educativo centrado en la persona, que prioriza un entorno seguro y afectivo. Nuestro objetivo es reparar las secuelas emocionales de los menores, y este espacio lo favorece plenamente.

José Ramón Fiaño entregando una pequeña escultura a José Luis Casaprima y Cristina Avello, gerente y directora, respectivamente, de la Fundación Hogar San José. Damián Arienza

– Cristina, esa renovación vino acompañada de un cambio en el modelo educativo. ¿En qué consiste?

-Los menores que residen en los centros de la FHSJ son niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años que deben ser separados temporalmente de su medio familiar de origen por haber vivido situaciones de desprotección y pueden presentar diferentes formas de comportamiento en función del tipo de maltrato o abandono recibido. Son menores que acumulan acontecimientos vitales estresantes y/o maltratantes generadores de daño a nivel neurológico, fisiológico y emocional, entre otras situaciones.



Como modelo educativo, la FHSJ asume como propio el Paradigma de Buenos Tratos propuesto por Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan que se basa en la idea de promover relaciones saludables y positivas en todos los ámbitos de la vida, especialmente en la infancia y la adolescencia. Se enfoca en la importancia de brindar a los niños y jóvenes un entorno seguro, respetuoso y afectuoso, donde se sientan valorados, escuchados y comprendidos…



El trabajo realizado por Pepa Horno, Antonio Echeverría y Antonio Juanas, recogido y publicado en la obra «La mirada consciente en los centros de protección. Como trasformar la intervención con niños, niñas y adolescentes», 2017 es otro de los fundamentos de nuestra intervención. «Se trata de una mirada que contemple a estos niños y niñas primero como personas, como sujetos de derecho; y segundo, como personas que están sufriendo. Una mirada que vea su dolor: su dolor en su exacta y apabullante magnitud», Pepa Horno.



El nuevo edificio es una construcción al servicio de este modelo, una pieza más de todo este engranaje.

– La Fundación desarrolla diferentes programas que abarcan desde la acogida residencial hasta la inserción laboral. ¿Cómo se articulan estos proyectos y qué impacto tienen en los niños y jóvenes que participan en ellos?

-JL: Los programas no son compartimentos estancos, forman un itinerario integral de acompañamiento que busca cubrir todas las dimensiones de la vida de los menores y jóvenes, desde la acogida residencial con tres programas de acogimiento residencial más uno de la preparación para la vida adulta, hasta su inserción laboral y social con el Programa de Juventud apoyado por la empresa de inserción IMENA, con tres líneas de negocio: Mantenimiento y reforma, reparto de paquetería de última milla y, recientemente, limpieza. Cada proyecto es un paso en un camino que pretende dotar a los NNA de seguridad, herramientas y confianza para construir su propio futuro.

– ¿Cómo puede colaborar cualquier persona que quiera aportar su granito de arena?

-JL: Colaborar con la Fundación es, ante todo, un acto de cercanía y compromiso con los más vulnerables. Hay muchas forman de hacerlo, y todas son valiosas, porque cada gesto suma para transformar vidas. Ya sea a través del Voluntariado, participando activamente en el día a día con las actividades del centro o de aportaciones económicas, fundamentales para mantener nuestros programas y mejorar las instalaciones o a través de donaciones, de hecho, ahora mismo lo más necesario es poder renovar la flota de vehículos que ya están llegando al final de su vida útil. Asimismo, para nosotros es también muy importante las labores de difusión y sensibilización para compartir nuestra labor y dar a conocer la Fundación y sus proyectos para ayudar a crear una red de apoyo más amplia en Gijón y más allá.

– Tanto la Fundación del Hogar de San José, como CajaGijón La Rural, son dos entidades muy arraigadas a la ciudad, ¿qué tipo de vinculación mantienen?

-JL: La relación entre la Fundación Hogar de San José y CajaGijón La Rural, es mucho más que una colaboración institucional, es una alianza basada en valores compartidos: confianza, compromiso, profesionalidad, honestidad y poner a la persona en el centro de todo lo que hacemos. CajaGijón La Rural ha apoyado y esperamos que siga apoyando, proyectos de la Fundación, desde mejoras en las instalaciones hasta programas educativos y de inserción social. Este apoyo nos permite soñar más alto y llegar más lejos, asegurando que los jóvenes y menores que atendemos puedan contar con recursos y oportunidades de calidad. Más allá del aspecto económico, la vinculación refleja una confianza mutua y un sentido de responsabilidad compartida hacia la ciudad Gijón y sus personas más vulnerables. Ambas entidades trabajan codo con codo, recordándonos que la transformación social es posible cuando instituciones y ciudadanía se implican con generosidad, ilusión y mucho corazón.

Un verde más oscuro y el rojo sobre la tilde de Gijón caracterizan el nuevo logo de la entidad presentado el pasado mes de junio, durante su 60º aniversario.