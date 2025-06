“Gijón es una ciudad mestiza, plural, asociativa, participativa y combativa”

– ¿En qué consiste la figura del cronista y cómo se aborda ese papel?

– Antes de mi nombramiento en marzo de 2023, Gijón tuvo cuatro cronistas oficiales: Julio Somoza y García-Sala (1908), seguido por Fabriciano González García, Joaquín Alonso Bonet y Patricio Adúriz, que ejerció hasta 1992. Estar 31 años sin cronista hizo que la figura perdiera visibilidad, aunque durante ese tiempo se siguió investigando sobre la ciudad. Por eso, el nombramiento es un verdadero honor. Mi labor como cronista no difiere mucho de la que ya realizaba: investigar mucho sobre Gijón con la intención de publicarlo y divulgarlo a través de artículos, exposiciones, libros, etc. y ayudar a que otras personas hagan lo mismo. Eso, si, el cargo no tiene remuneración, pero si una gran responsabilidad y compromiso

– Aunque ostenta el título desde 2023, oficiosamente ha ejercido ese rol durante décadas. ¿De dónde nace ese compromiso?

– Siempre fui un gran lector con interés por Gijón, pero no fue una vocación temprana. Empezó en los noventa, ya de veterano, al darme cuenta de que muchas cosas de la villa no se habían contado. Esa curiosidad me llevó a investigar y publicar mi primer libro en 1998: Ciudadelas, patios, callejones y otras formas similares de vida obrera en Gijón. Después cogí carrerilla y le seguirían otros 48 libros más… Y aunque no lo crea aún quedan muchas parcelas de Gijón que están sin investigar.

– Fue designado por unanimidad de la corporación municipal, a propuesta de entidades culturales. ¿Cómo vivió ese respaldo?

– Antes de nombrarme cronista, en el año 2019 había recibido la Medalla de Plata de la Villa. Ambos cargos están dentro del denominado “Reglamento de Honores y Distinciones” del Ayuntamiento de Gijón, así que como indica su nombre recibir ambas distinciones fue todo un honor. Que se aprobase por unanimidad me abrumó, pero también me hizo pensar que algo habré hecho –dice entre risas–. Estar en la misma lista que cuatro referentes es una gran responsabilidad. Mi misión es divulgar la historia de Gijón de forma accesible y atractiva. Que mucha gente conozca mejor su ciudad gracias a mis libros es mi mayor satisfacción.

José Ramón Fiaño entrega una pequeña escultura a Luismi Piñera. Damián Arienza

– ¿Cuáles son, para usted, las señas de identidad de Gijón?

– Gijón es una ciudad mestiza, plural, asociativa, participativa y combativa. Siempre la he visto como un puzzle de muchas piezas distintas que, al unirse, forman la ciudad más guapa del mundo. Es una ciudad abierta: no hace falta haber nacido aquí para sentirla propia. Esa identidad se forjó con la industrialización, cuando miles de trabajadores, al salir de sus turnos, se asociaban para mil causas.

– ¿Existe un antes y un después en la historia de Gijón que haya marcado su evolución?

– Gijón cambió con Jovellanos. Soy jovellanista, y diría que cualquiera que haya leído su obra también lo es. Fue progresista y moderno, incluso para los estándares actuales. Su legado, junto a la industrialización que vino poco después de su muerte marcó el punto de inflexión, ya que no solo transformó el trazado urbanístico de la ciudad, sino que también forjó el carácter de gentes.

– Y ya antes de despedirnos, ¿qué papel cree que juega CajaGijón en el desarrollo de la ciudad y su tejido social?

– CajaGijón se percibe como un banco diferente, y eso, teniendo en cuenta la visión general sobre las entidades financieras, ya es mucho. Se siente de otra forma, con un fuerte vínculo con la zona rural y una Fundación que presta un gran servicio a la ciudad a través de distintos proyectos.

Un verde más oscuro y el rojo sobre la tilde de Gijón caracterizan el nuevo logo de la entidad presentado este mes de junio, durante su 60º aniversario.