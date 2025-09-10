«Invertir en talento es invertir en el desarrollo del territorio»

–La Fundación Caja Rural de Asturias trabaja por “Dar Vida al Territorio”. ¿Cómo encajan en esta filosofía los equipos de competición de la Universidad de Oviedo que ahora apoyan?

–Encajan plenamente porque representan lo que entendemos por “dar vida”: poner el talento al servicio de un propósito colectivo. Son jóvenes que dedican esfuerzo, conocimiento y pasión a proyectos que trascienden lo académico. Su ejemplo demuestra que la innovación y el trabajo en equipo son motores que también dan vida a nuestro territorio.

–Wolfast Uniovi, Uniovi e-tech racing y 4Space representan talento joven, innovación y trabajo en equipo. ¿Qué cualidades destacaría en ellos que les hacen merecedores de este respaldo?

–Me quedo con tres ideas: compromiso, innovación y resiliencia. Compromiso porque dedican muchas horas y energía para lograr que sus proyectos salgan adelante; innovación porque se atreven a buscar soluciones nuevas en campos tan exigentes como las ingenierías para la movilidad o para la exploración espacial; y resiliencia porque saben que en el camino hay dificultades y aun así continúan, mejorando cada día. Esas cualidades son las que queremos apoyar.

–Más allá de la competición, ¿qué cree que aporta a los estudiantes participar en proyectos de este calibre, tanto a nivel profesional como personal?

–Les aporta una experiencia que no está en los libros: aprender a trabajar en equipo, a gestionar tiempos y recursos, a liderar y a dejarse liderar. Les da confianza, visión internacional y, sobre todo, valores como la solidaridad, la constancia y la capacidad de aprender del error. Son vivencias que marcan su desarrollo profesional, pero también les acompañan en lo personal.

–La relación entre la Fundación Caja Rural de Asturias y la Universidad de Oviedo se refuerza con este apoyo. ¿Qué papel juega la colaboración con la Universidad en la estrategia de la Fundación?

–La Universidad de Oviedo es clave para el futuro de Asturias. Desde la Fundación queremos acompañar ese talento y tender puentes entre la universidad y la sociedad. Estos equipos son un ejemplo de cómo, desde aquí, se puede competir al más alto nivel, generar conocimiento y proyectar Asturias al mundo. Nuestra estrategia pasa por apoyar ese camino, porque invertir en talento es invertir en el desarrollo del territorio.

–¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los jóvenes universitarios que trabajan cada día para hacer realidad estos proyectos?

–Que crean en ellos mismos y en el poder de la colaboración. Que no tengan miedo a equivocarse, porque de cada error se aprende. Y que sepan que no están solos: instituciones como la nuestra queremos estar a su lado, acompañando sus pasos. Asturias necesita de su energía, de su talento y de su capacidad para innovar. Ellos son quienes hoy, con su esfuerzo, están dando vida al futuro.

Equipos de Competición de la Universidad de Oviedo

-Gonzalo García. Está doctorando en Energía y Control de Procesos y representa a 4Space, un proyecto estudiantil internacional creado para participar en el European Rover Challenge (ERC), una de las competiciones más importantes de robótica espacial en Europa, donde se debe diseñar y construir un rover funcional capaz de superar tareas que simulan misiones reales de NASA en Marte.

-Pablo Fernández. Es estudiante en el grado de Ingeniería en Organización Industrial y es representante del equipo Uniovi eTech Racing. El objetivo de Uniovi eTech Racing es diseñar y fabricar un monoplaza eléctrico para competir en Fórmula Student, la competición de automovilismo estudiantil más prestigiosa del mundo.

-Aitana Orozco. Es graduada en Economía y actualmente está cursando un Máster en Auditoría de Cuentas. Representante del equipo Wolfast Uniovi Racing Team.

Wolfast Uniovi Racing Team participa en la competición internacional MotoStudent. Está formado por una treintena de estudiantes de distintas titulaciones. El equipo está en el top 10 de su categoría en la competición desde hace ocho años.