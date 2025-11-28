– Preside la Academia Asturiana de Ciencias Veterinarias, ¿qué representa para usted este cargo y qué objetivos se ha marcado al frente de la institución?

-Es un honor enorme y, al mismo tiempo, una responsabilidad apasionante. La veterinaria ha experimentado una transformación profunda: en pocas décadas ha pasado de ser una profesión eminentemente rural, polivalente y muchas veces incomprendida, a ocupar un papel protagonista dentro del modelo de “One Health” o “Una sola salud”. Hoy los veterinarios somos piezas clave en la interconexión entre la salud animal, humana y ambiental.



Tenemos profesionales que trabajan desde la conservación de fauna silvestre —como nuestras colegas veterinarias Leia Dótras, codirectora de investigación del Instituto, y Rebeca Atencia, directora del centro en el Congo—, que participaron en el homenaje a Jane Goodall el pasado 12 de noviembre como máximas responsables de la fundación, hasta la clínica veterinaria, donde los avances en tratamientos y diagnósticos han revolucionado la calidad de vida de nuestras mascotas. Otros compañeros desarrollan terapias génicas o trabajan con nanopartículas para el tratamiento de más de treinta enfermedades, entre ellas la influenza aviar, la leishmaniosis o la enfermedad de Newcastle.



Un buen ejemplo de la evolución de nuestra profesión se refleja en la serie Animal, donde un veterinario rural pasa a ejercer en una clínica urbana Esa transición simboliza un cambio cultural: hemos pasado de “tener mascota” a “tener un miembro más de la familia”. Nuestros animales domésticos reflejan incluso nuestros hábitos de vida: un estudio de la Asociación para la Prevención de la Obesidad (2022) muestra que en EE. UU. el 61 % de los gatos y el 59 % de los perros padecen sobrepeso u obesidad. Estos datos invitan a reflexionar sobre la importancia de la educación, la prevención y el bienestar compartido.



Mi objetivo es reforzar el papel de la Academia como un espacio de encuentro entre la ciencia, la innovación y la sociedad. Queremos ser un foro abierto al debate sobre temas actuales —desde la salud pública hasta la sostenibilidad alimentaria— y, sobre todo, fomentar el talento joven, acercando la ciencia veterinaria a las nuevas generaciones

– Como experto en acuicultura y economía azul, ¿qué papel cree que puede desempeñar Asturias en la innovación del sector agroalimentario?

-El pasado mes de julio, la FAO celebró una conferencia global sobre biotecnología en el sector agroalimentario, a la que fui invitado como ponente para reflexionar sobre el futuro de la acuicultura y el sector agroalimentario, junto con otros expertos de Estados Unidos, Australia, Noruega, India y Reino Unido. Hay un gran consenso sobre el potencial de la economía azul y la necesidad de establecer códigos de conducta y profundizar en diversos ámbitos, como la genética, la bioseguridad y el control de enfermedades o la capacidad de adaptación al medio.



Asturias posee todos los ingredientes para convertirse en un referente de la economía azul y la innovación agroalimentaria. Contamos con un entorno marino privilegiado, centros de investigación y formación punteros, así como infraestructuras que nos sitúan en una posición estratégica para avanzar en las nuevas estrategias marinas europeas.



No obstante, el modelo hacia el que avanzamos exige un cambio en la manera de tomar decisiones. No podemos seguir ofreciendo respuestas tradicionales a retos que son cada vez más complejos e interconectados. El futuro pasa por combinar el conocimiento ancestral y la experiencia del sector con la incorporación de nuevas tecnologías: biotecnología marina, digitalización de los procesos productivos, inteligencia artificial aplicada al seguimiento de especies o gestión sostenible de recursos.



Disponemos de una oportunidad única para desarrollar tecnologías híbridas, promover la implantación de nuevas especies de acuicultura y mejorar las existentes. Si logramos integrar ciencia, sostenibilidad y valor añadido, Asturias puede liderar una nueva etapa de desarrollo azul, generando empleo de calidad, atrayendo inversión y cuidando de nuestros mares con responsabilidad.

– Ha representado a España ante organismos como Naciones Unidas, la FAO o la OCDE. ¿Qué aprendizajes se trae de esa etapa internacional?

-De mi etapa internacional me quedo con una lección fundamental: los grandes desafíos globales —el hambre, el clima o la gestión sostenible de los océanos— solo pueden afrontarse desde la cooperación y el conocimiento compartido. En la Conferencia Mundial sobre los Océanos de Naciones Unidas o en la COP21 de París, así como en las celebradas en el seno de la FAO o la OCDE, comprendí la importancia del diálogo, de escuchar perspectivas diversas y de construir consensos reales. En un mundo tan interconectado, donde la geopolítica y la polarización marcan el rumbo de las decisiones, la ciencia y la diplomacia técnica se convierten en herramientas esenciales para el entendimiento. También pude constatar el gran prestigio que tiene España en materia pesquera y agroalimentaria. Somos reconocidos internacionalmente por la calidad de nuestra gestión y por el rigor técnico de nuestros profesionales. Tal vez lo que nos falta es creérnoslo un poco más.

José Ramón Fiaño entregando una pequeña escultura a Alberto López-Asenjo. Arnaldo García

– Su carrera ha estado muy vinculada a la pesca y al medio marino, llegando a ocupar la Secretaría General de Pesca. ¿Cuál considera que ha sido su mayor reto en ese ámbito?

-Sin duda, el mayor reto fue impulsar una visión moderna y sostenible de la pesca española. Desde la Secretaría General de Pesca trabajamos en la Estrategia Española de Crecimiento Azul, que sentó las bases para integrar sostenibilidad ambiental, innovación tecnológica y competitividad económica. Me marcó especialmente la lucha contra la pesca ilegal y la defensa de los intereses de nuestros pescadores en los foros internacionales. No fue una tarea fácil, pero los avances conseguidos han dejado una huella duradera en la gestión pesquera de nuestro país. Hoy me preocupa la nueva propuesta presupuestaria de la Comisión Europea, que plantea reducir en un 60 % los fondos destinados a pesca y acuicultura —de 6.000 a 2.000 millones de euros— para el próximo periodo. Entiendo las nuevas prioridades en materia de defensa o los compromisos internacionales, pero esta reducción amenaza pilares esenciales de nuestra economía azul. Sería un error que las negociaciones se convirtieran en un “juego de tahúres del Misisipi”, en lugar de un proceso responsable y orientado al futuro.

– Ha recibido numerosas condecoraciones nacionales e internacionales. ¿Hay alguna que le haya hecho especial ilusión?

-Todas las distinciones son, ante todo, un reconocimiento al trabajo colectivo, al esfuerzo compartido con tantos profesionales excepcionales. Sin embargo, algunas me han emocionado de manera especial. La Gran Cruz del Mérito Naval, por ejemplo, simboliza una etapa de colaboración estrecha con la Armada y con el mundo marítimo. También las condecoraciones de la República Francesa y del Servicio Exterior de la Unión Europea, que reflejan años de cooperación y entendimiento internacional. También guardo con especial cariño el Premio Álvaro Cunqueiro, porque une dos de mis grandes pasiones: la gastronomía y el mar. Cada reconocimiento evoca personas, proyectos y momentos que han marcado mi vida profesional y personal, y por los que me siento profundamente agradecido.

– Creció en Gijón, estudió en la Inmaculada y compitió con el Club Hípico Astur. ¿Qué recuerdos guarda de aquella etapa?

-Guardo recuerdos maravillosos. Gijón fue mi auténtica escuela de vida: el mar, los amigos, el deporte, la curiosidad… todo eso forjó mi carácter. En el colegio aprendí el valor del esfuerzo, la disciplina y la inquietud por aprender. Y en el Club Hípico descubrí la nobleza y sensibilidad de los animales, que acabarían orientando mi vocación veterinaria. A veces pienso que muchas de las decisiones que he tomado después tienen su raíz en aquella infancia gijonesa, tan libre, tan natural y tan cercana al mar.

– Aunque ha vivido en muchos países, siempre se ha declarado gijonés y asturiano. ¿Qué cree que distingue al carácter asturiano?

-El carácter asturiano combina tenacidad, humildad y sentido del humor. Somos gente trabajadora, pero también disfrutona; nos gusta compartir, conversar y cuidar lo nuestro sin perder la curiosidad por el mundo. Esa mezcla de orgullo local y mentalidad abierta nos define. Allá donde he estado, siempre he llevado conmigo ese espíritu gijonés: la capacidad de adaptarse, de “tirar p’alante” con optimismo, de mirar al futuro sin olvidar las raíces. En el fondo, ser asturiano es una forma de entender la vida con autenticidad, respeto y una buena dosis de mar en la mirada.

-Para terminar, este espacio llega de la mano de CajaGijón La Rural. ¿Qué vínculo mantiene con la entidad y qué valor le da al compromiso con el territorio?

-Es un privilegio tener un presidente como José Ramón Fiaño con el que puedes hablar de todos los temas, ¡incluso de pesca!. De ello se percibe la implicación que CajaGijón La Rural tiene con el mundo rural. Un sector que actualmente tiene unos retos muy importantes a superar, entre ellos la actual propuesta de reducción de un 20% de su presupuesto por la parte de la Unión Europea y al que se suman otros propios del sector como el relevo generacional, la asistencia técnica para acceder a las ayudas o el desarrollo de iniciativas que promuevan la incorporación de la mujer. En un escenario tan complejo como el este, entidades como la Fundación de CajaGijón La Rural son las que tienen y pueden permitir anticiparse al futuro.

Oficina de CajaGijón La Rural. Arnaldo García