–Ha desarrollado una larga carrera en una multinacional de referencia como DuPont. ¿Qué aprendizajes extrae de esa experiencia internacional que puedan ser valiosos para Asturias?

– Mi experiencia internacional viene de familia. Fue mi padre, tras su estancia en Estados Unidos en los años 60, quien nos metió “el gusanillo” por Norteamérica. Estudié en los Jesuitas, luego en la Escuela de Minas de Oviedo y más tarde, en EE. UU. en los años 70, además de completar formación en IESE. Esa experiencia temprana en contacto con gentes de muchos países me abrió la mente. Siempre he sido un defensor de salir fuera, vivir en países con proyección internacional, aprender de la diversidad y asumir la cultura del riesgo. Trabajé en prospección de petróleo y más tarde en DuPont, donde acumulé experiencias regionales y globales. En ese camino he tenido la suerte de contar con maestros extraordinarios: jefes, amigos y compañeros que me enseñaron cada día.



Por todo ello, diría que lo esencial no es una lista de aprendizajes, sino la actitud: abrir los ojos al mundo, tener ilusión, creer en nuestra capacidad y trabajar para superar barreras. La internacionalización es clave. Hoy el mundo es pequeño y las conexiones sencillas, como lo demuestran grandes empresas asturianas que se han planteado el mercado global desde aquí. Somos un gran país y una gran región, con talento y creatividad suficientes para construir prosperidad con trabajo y esfuerzo.

– Desde su visión como ingeniero y directivo, ¿Cuáles cree que son las principales fortalezas y debilidades de Asturias y qué sectores considera estratégicos para asegurar un desarrollo sostenible en la región

– Creo que tenemos que aprender a tener consciencia de la gran capacidad que tiene Asturias, esa quizás podría ser una debilidad. Somos una región admirada en el resto de España y quienes vienen a trabajar aquí internacionalmente quedan encantados con el paisaje y con el paisanaje, con nuestra forma de trabajar y de vivir. Si creemos en nosotros, podemos conquistar mercados. La diáspora asturiana repartida por el mundo es la mejor prueba de nuestro talento. Por otro lado, Asturias cuenta con varios siglos de experiencia industrial, eso es un activo descomunal, lo que se conoce como “know how”. Hay que aprovecharlo y no perder la cultura empresarial que hemos forjado. En cuanto a sectores podría citar la ingeniería, la metalurgia, naval, defensa… pero creo que más allá de ello, lo verdaderamente importante es estar con los ojos bien abiertos para ver nuevas oportunidades como las que actualmente ofrecen los espacios de datos y su gran potencial, pero sin olvidar que nada es fácil ni nada es gratis, yo soy un defensor a ultranza de la cultura del esfuerzo.

–Como presidente de Amigos de la Ópera de Oviedo, ¿qué papel cree que juega la cultura en la proyección y el desarrollo de Asturias?

– La cultura transforma, amplía la forma de pensar, despierta la creatividad y te prepara para adaptarte a un mundo cambiante como en el que vivimos. Dicho esto, en Asturias tenemos una magnifica oferta cultural que esperamos nos lleve a la capitalidad cultural. En sí misma, la cultura es además una actividad económica y un foco de creación de valor y empleo además de un elemento diferencial para nuestra competitividad como región. Creo que tenemos que coordinar nuestras acciones y potenciar a nuestros activos, sin ir más lejos estos días representamos en Oviedo una ópera una ópera compleja con director y maestro asturianos que alcanzaron la excelencia. Ese es un ejemplo de lo que podemos lograr.

José Ramón Fiaño entregando una pequeña escultura a Juan Carlos Rodríguez- Ovejero. Damián Arienza

–Muchos jóvenes asturianos buscan oportunidades fuera de la región. ¿Cree que Asturias puede ofrecerles un futuro atractivo o debemos entender la movilidad como parte del camino profesional?

– Yo defiendo que los jóvenes se vayan. Los asturianos hemos sido emigrantes toda la vida y hemos dejado huella allá donde estuvimos. Es importante crecer fuera de la zona de confort, en Asturias, en España o en otros países. Si luego se puede volver, mejor, pero lo esencial es mantener el vínculo con esta tierra. Muchos proyectos llegaron a Asturias gracias a asturianos que trabajaban en grandes empresas internacionales, como German Lastra en DuPont o José Luis Margaride en ThyssenKrupp.

– Tras una carrera internacional, ¿qué le hace mantener un vínculo tan estrecho con Asturias y qué objetivo prioritario deberíamos marcarnos para el futuro de la región?

–Los asturianos estamos siempre orgullosos de nuestra tierra, aunque vivamos fuera. Seguimos sus acontecimientos con intensidad y mantenemos el apego. En cuanto al objetivo: creérnoslo. Potenciar lo que tenemos, buscar oportunidades y mejorar. Somos una región con gran talento.

– ¿Qué significa para usted participar en Gijón Actualidad de la mano de CajaGijón La Rural, una entidad tan vinculada al desarrollo económico y social del territorio?

– Es un honor que me inviten a compartir mis experiencias. Tengo una excelente relación con el presidente José Ramón Fiaño, con quien coincidí en empresas internacionales con fuerte presencia en Gijón. Además, CajaGijón apoya la labor del Hogar de San José, que en 75 años ha acogido a más de 8.000 menores en situación de exclusión social. Hoy desarrolla un proyecto referente en España y en la UE, con el respaldo de la entidad.

