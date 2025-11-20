“Nuestro compromiso con Asturias: queremos impulsar su futuro económico y social”

Iñaki Pradera, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF, Máster en Dirección Bancaria y Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE, y con una amplia trayectoria profesional en el sector financiero, asume la dirección territorial Norte de Unicaja con el objetivo de reforzar el papel de la entidad como motor de desarrollo en el Principado.

¿Qué objetivos se ha marcado en esta nueva etapa al frente de la dirección territorial Norte?

Mi prioridad es continuar trabajando para que los clientes sigan viendo a Unicaja no solo como un banco, sino como un aliado financiero. Queremos que nos perciban no solo como un socio estratégico, sino como un aliado que les acompaña en todos los momentos clave de su vida personal o profesional.

Para ello, apostamos por un modelo que combina cercanía e innovación, de forma que sea el propio cliente el que decida cómo quiere relacionarse con nosotros, presencialmente, a través de oficinas accesibles y gestores especializados o mediante canales digitales intuitivos.

Todo ello, con una visión de crecimiento sostenible y responsable.

¿Cómo describiría el papel de Unicaja en Asturias?

Asturias es parte de nuestro ADN. Unicaja mantiene en el Principado una presencia sólida y cercana, con un equipo humano que conoce profundamente el territorio. Nuestro compromiso es acompañar a familias, autónomos y empresas, manteniendo la confianza depositada en nosotros desde hace décadas. De ahí que nuestro compromiso con Asturias vaya más allá de la banca: queremos impulsar su futuro económico y social.

¿Qué retos y oportunidades identifica en Asturias? ¿Cómo se adapta la estrategia de Unicaja a las características de la región?

Nadie duda de que Asturias es un territorio clave en la economía española, con un tejido empresarial diverso y dinámico, por lo que, para nosotros, representa una apuesta estratégica.

Nuestra propuesta se adapta a sectores clave como la industria y la energía, pilares históricos de la economía asturiana; la logística y el transporte portuario; el sector agroalimentario y ganadero, con una destacada producción láctea, cárnica y sidrera, o el turismo. Además, estamos preparados para acompañar la transición ecológica y la digitalización, ofreciendo soluciones específicas para cada necesidad.

¿Cómo se materializa el arraigo territorial de Unicaja?

En el día a día, en la atención personalizada que ofrecemos en nuestras oficinas, con soluciones financieras y no financieras adaptadas a cada perfil, y también en el apoyo constante a instituciones, asociaciones y empresas. Actualmente, contamos con más de 80 sucursales, a las que se suma una amplia red de agentes financieros, que facilitan el acceso a productos y servicios en zonas rurales, así como un Monte de Piedad.

Colaboramos estrechamente con administraciones públicas, organizaciones empresariales y entidades sociales, culturales y deportivas, reafirmando una presencia muy sólida en Asturias y una firme apuesta por estar al lado de aquellos proyectos que aportan valor para nuestra sociedad y nuestra economía.

Por poner algún ejemplo, participamos en eventos emblemáticos como los Premios Princesa de Asturias, el Descenso Internacional del Sella, la Fidma o los galardones a los mejores expedientes de la Universidad de Oviedo. Además, colaboramos con FADE y las Cámaras de Comercio y somos patrocinadores del Real Oviedo y del Sporting de Gijón, del Telecable Hockey o del equipo de ciclocross Unicaja Gijón.

En el caso concreto del tejido empresarial asturiano, ¿cómo apoya el banco a pymes y autónomos?

Pymes y autónomos son el corazón del tejido productivo asturiano. Por ello, aparte de convenios específicos con organizaciones con gran protagonismo en la región, como es el caso de FADE, ofrecemos una amplia cartera de productos y servicios, tanto financieros como no financieros. Un ejemplo es nuestra plataforma digital ‘solucionaT’, que aglutina soluciones profesionales de alto valor añadido, orientadas a impulsar la competitividad, la eficiencia y el crecimiento de los negocios.