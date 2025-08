Un motor eléctrico made in Vigo para grandes viajes y para trayectos cotidianos

Siguiendo con su aspecto, es inevitable fijar la mirada en sus faros LED y el aura tecnológica y sofisticada que aportan a la silueta. La paleta de colores que ofrece Peugeot-incluye opciones como Gris Selenium, Blanco Okenite o Rojo Elixir- permite personalizar el vehículo al gusto de cada conductor. La firma francesa ofrece el nuevo 2008 disponible en tres acabados: Style, Allure y GT. De este modo, el 2008 pasa de una estética funcional y elegante en el nivel básico a un estilo premium y deportivo en la versión GT, con detalles como llantas de aleación de diseño exclusivo.



Pasemos al interior. El habitáculo del nuevo Peugeot 2008 envuelve al conductor en un ambiente donde ergonomía y tecnología se dan la mano para una experiencia óptima. El corazón de la misma es el i-Cockpit® 3D, un concepto de confort y distribución interior que Peugeot ha ido mejorando modelo tras modelo. El volante compacto, combinado con una pantalla central de 10 pulgadas de alta definición y un cuadro de instrumentos digital con efecto holográfico en la versión GT, da lugar a una cabina futurista que facilita la interacción con el vehículo.



Y es que la conectividad es otro de los puntos fuertes del 2008. Gracias a la aplicación My Peugeot es posible llevar a cabo de forma sencilla una serie de gestiones que simplifican la conducción: la planificación de rutas con puntos de recarga o consultar el estado de la batería, algo de gran importancia para quienes se decantan por la versión eléctrica. A todo esto hay que sumarle la integración en el i-Cockpit® de la inteligencia artificial de ChatGPT, que permite que, prácticamente, sea posible conversar con el coche. Todo un hito en la conducción conectada.



Esta panoplia tecnológica se preocupa también por brindarle una asistencia de seguridad al conductor. En este ámbito cabe citar sistemas como el control de crucero adaptativo con función Stop and Go, alerta de cambio involuntario de carril, detección de fatiga y reconocimiento de señales de tráfico. Todo para asegurar que el conductor y los ocupantes llegan sanos y salvos a su destino.

Varios opciones bajo el capó

No podemos pasar por alto el modo en que Peugeot 2008 aborda la apuesta por la electrificación y la movilidad limpia. La versión E-2008, pionera entre los SUV compactos eléctricos, estrena un motor de 115 kW (156 CV), un 15% más potente que el anterior, y una batería de 54 kWh que eleva su autonomía hasta los 406 km frente a los 345 de su predecesor. De esta forma, el E-2008 es capaz de rendir al máximo tanto en trayectos de la vida cotidiana como en viajes de larga distancia. Su sistema de carga pretende ser todo lo práctico y funcional que sea posible. La clave, en este aspecto, es la velocidad. En el caso del E-2008, es capaz de pasar del 20% al 80% en 30 minutos en un punto de 100 Kw.



Pero Peugeot ha pensado también en quienes optan por una transición paulatina hacia la electrificación. Por eso el 2008 incorpora desde 2024 una motorización híbrida suave (MHEV) de 48 V, que combina un motor de gasolina de 136 CV con un pequeño motor eléctrico de 21 Kw. Este sistema permite circular en modo 100% eléctrico durante aproximadamente 1 km a velocidades inferiores a 30 km/h, cubriendo hasta el 50% del tiempo en entornos urbanos. El resultado es un consumo de 4,9 l/100 km, emisiones de 110 g/km de CO2 y una reducción del 15%. Esto le autoriza a contar con la etiqueta ECO de la DGT, que facilita el acceso a zonas de bajas emisiones.



Fabricado en la planta que Peugeot tiene en Vigo, el nuevo 2008 es una muestra de la fortaleza industrial de la firma. Su precio parte de los 23.040 euros, con la versión híbrida de 145 CV disponible desde 25.810 euros. Las opciones de financiación, como pagos de 316 euros al mes sin entrada ni última cuota, y la garantía Peugeot Care de hasta 8 años o 160.000 km, pretenden facilitar el acceso a este SUV de última generación. Y es que este modelo es un perfecto ejemplo de una marca capaz de combinar diseño, tecnología y sostenibilidad sin perder de vista la practicidad. Una motorización eficiente, una conectividad a la última, un estilo futurista y una sensibilidad ecológica hacen del nuevo Peugeot 2008 un paradigma de lo que significa la conducción en la era de la movilidad sostenible.