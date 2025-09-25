“El incremento del 10% en el precio y la mejora fiscal añaden atractivo al canje”

Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA, desgrana en esta entrevista las claves de la mejora de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Una vez autorizada esta mejora por la CNMV y reanudado el período de aceptación, explica las razones por las que acudir a la oferta.



P. ¿Qué mensaje le daría a un accionista que se plantea acudir al canje?



G. H. Le diría que no deje pasar esta oportunidad y acuda ya al canje, porque se trata de un proyecto que une a dos bancos en su mejor momento. Como resultado de la oferta y asumiendo un escenario del 100% de aceptación, los accionistas de Banco Sabadell alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. De esta forma, estimamos que, tras la fusión, podrá obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograría si el Sabadell se mantiene en solitario.



Le animaría también a reflexionar sobre qué ocurriría si la operación no prospera. Desde que BBVA anunció su oferta, las acciones de Banco Sabadell han subido con fuerza y todo indica a que es precisamente nuestra propuesta la que está sosteniendo esa valoración en el mercado. De producirse ese escenario, diversos analistas prevén una corrección a la baja de la acción de Banco Sabadell.

“Tras la fusión, un accionista podrá obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más que si el Sabadell se mantiene en solitario”

P. ¿Qué aspectos de la mejora de la oferta destacaría ante un accionista?



G. H. El incremento del precio en un 10% y la mejora en la fiscalidad, que añaden atractivo al canje. El accionista que acuda a la oferta recibirá una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 que posean del Sabadell, lo que representa un 10% más de contraprestación que en la oferta anterior. Este canje sitúa el precio de las acciones de Banco Sabadell en los niveles más altos de la última década. A esto se añade uno de los aspectos más atractivos: la neutralidad fiscal de la operación. Al ser íntegramente en acciones, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto.



P. La presencia de BBVA en economías emergentes genera debate. ¿Considera que aporta valor a la operación?



G. H. Uno de los aspectos más atractivos de BBVA para los accionistas del Sabadell es su presencia en más de 25 países: ayuda a diversificar los riesgos y abre la puerta a mayores oportunidades de rentabilidad. En los últimos trimestres BBVA ha alcanzado unos resultados récord gracias al liderazgo de sus franquicias en los países donde está presente.



P. En ocasiones el accionista busca seguridad y solidez. ¿Qué aporta esta operación en este sentido?



G. H. Destacaría que la volatilidad de la acción de BBVA es mucho menor que la del Sabadell, es decir, la acción de BBVA es un activo mucho más estable, que fluctúa menos, lo que también es un aspecto a tener en cuenta por el accionista de Banco Sabadell.



Resaltaría también que la unión con el Sabadell dará lugar a un banco más fuerte y preparado para el futuro. El sector financiero exige crecientes inversiones en áreas como la digitalización,la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Un banco de mayor tamaño puede abordar esos costes con más eficiencia y, así, tener mayor capacidad para financiar a familias y empresas.



Para los accionistas del Sabadell, acudir a la oferta significa unirse a un proyecto de mayor escala, con más potencial de crecimiento y rentabilidad. En cambio, no acudir al canje sería permanecer en un banco más pequeño y menos diversificado.



P. La banca de proximidad, ¿puede verse afectada por la operación?



G. H. En sentido positivo sí porque lo que busca es reforzar la banca de proximidad. Los clientes de Banco Sabadell tendrán acceso al doble de oficinas y el triple de cajeros de los que tienen ahora en nuestro país, tendrán más productos y servicios a su disposición, y la solidez de una entidad con la escala necesaria para ayudar a familias y empresas a afrontar el futuro con confianza. Algo que en BBVA venimos haciendo desde hace años: combinar la fortaleza de un gran grupo internacional con el arraigo en el territorio. En el caso concreto de Asturias, muchas familias y empresas eligen a BBVA como su socio financiero. Una muestra de ello es que, sólo en los ocho primeros meses del año, hemos incrementado cerca de un 20% la nueva financiación al tejido productivo de la región.





Cómo obtener más información y acudir al canje

Los accionistas de Banco Sabadell podrán asistir a la sesión informativa que tendrá lugar en Gijón el próximo 1 de octubre, a las 18h, en el Hotel Abba Playa Gijón. Solo tienen que registrarse en la web corporativa de BBVA (www.bbva.com) o llamar al 800 080 032. Además, para acudir al canje pueden presentar su declaración de aceptación gratuitamente en cualquiera de las oficinas de BBVA, sean o no clientes, o llamar al 800 080 032 (inversores particulares) o al 911 859 673 (inversores institucionales). O bien hacerlo en la entidad donde tenga depositadas sus acciones.