Experta de Ginemed Asturias ante la crisis de natalidad: la tasa de fecundidad en Asturias es de apenas 0,94 hijos por mujer

Desde su experiencia clínica, ¿qué considera que es lo más relevante actualmente en materia de fertilidad en Asturias?



Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en Asturias es el envejecimiento poblacional. La tasa de fecundidad en la región es de apenas 0,94 hijos por mujer1, muy por debajo del 2,1 necesario para asegurar el reemplazo generacional. Esta brecha afecta no solo al futuro demográfico, sino también al tejido social y económico. En nuestra práctica clínica vemos cómo muchas mujeres desean ser madres, pero llegan a esa decisión en edades avanzadas, cuando la fertilidad natural ha disminuido significativamente.



¿Cómo interpreta la diferencia entre fecundidad deseada y fecundidad real?



La mayoría de las personas jóvenes expresan su deseo de tener al menos dos hijos, pero en la práctica eso no se cumple. Esta brecha se explica, en gran medida, por factores socioeconómicos: la precariedad laboral, la falta de conciliación familiar, la inestabilidad en el acceso a la vivienda y, en general, la ausencia de políticas públicas que faciliten la maternidad en edades más tempranas. También influyen los cambios en el estilo de vida y la priorización de otros objetivos personales o profesionales, lo cual retrasa el momento de buscar un embarazo.



¿Cree que existe suficiente conciencia entre jóvenes y adultos jóvenes sobre la importancia de cuidar la fertilidad desde edades tempranas? ¿Qué impacto tiene el desconocimiento o la postergación de la maternidad en la eficacia de los tratamientos posteriores?



La realidad es que todavía existe un gran desconocimiento sobre cómo funciona la fertilidad, especialmente en relación con el paso del tiempo. Aunque en los últimos años ha aumentado la divulgación sobre salud reproductiva, es básico que, sobre todo las mujeres, seamos conscientes que nuestra vida generativa es limitada y que el paso de los años influye de manera negativa en nuestra calidad ovocitaria. Esta falta de información puede llevar a decisiones tardías que complican el acceso a la maternidad. Por eso es crucial que se promuevan campañas educativas en escuelas, universidades y redes sociales que acerquen este tema a las nuevas generaciones.



En las parejas heterosexuales, ¿considera que se evalúa con la misma profundidad la fertilidad masculina que la femenina? ¿Cómo influye esto en el diagnóstico y abordaje de los tratamientos?



Afortunadamente, hoy en día los centros de reproducción asistida, ofrecemos la posibilidad de realizar estudios de fertilidad tanto en hombres como en mujeres, lo que nos permite tener un diagnóstico más preciso y poder ofrecer un abordaje multidisciplinar. Sin embargo, en la sociedad todavía persiste cierta tendencia a enfocar la responsabilidad reproductiva en la mujer, cuando en realidad, en muchos casos, el factor masculino tiene un peso determinante.



¿Qué porcentaje de los casos de infertilidad involucran factores masculinos, y cuáles son los más frecuentes?



Mucho más del que se suele creer. En aproximadamente un 20% de las parejas infértiles el factor masculino es el único responsable y en otro 40% contribuye de forma mixta junto con el factor femenino.



Pueden existir diversas causas. Entre ellas destacaría las causas genéticas, que pueden transmitirse a la descendencia y por ello resulta importante informar a las parejas y ofrecerles asesoramiento genético. Otras veces las alteraciones en el seminograma se deben al estilo de vida, destacando el consumo de alcohol y tabaco, el aumento de la obesidad, el estrés psicológico, enfermedades crónicas como la hipertensión y el uso de medicamentos.



La presencia de varicocele también puede disminuir la fertilidad. Y otra causa menos frecuente serían las alteraciones hormonales.



Hoy en día hay una mayor visibilidad de los diversos modelos de familia. ¿Cómo responde la reproducción asistida a demandas como la maternidad en solitario o la parentalidad en parejas del mismo sexo?



La reproducción asistida en España permite que las mujeres puedan acceder en solitario a la maternidad gracias a tratamientos de inseminación artificial o fecundación in vitro con semen donado. En parejas de mujeres, el método ROPA les permite compartir el proceso: una dona el óvulo y la otra gesta el embarazo. Es una muestra de cómo la medicina puede adaptarse con sensibilidad y eficacia a una sociedad diversa.



La maternidad en solitario ha crecido en los últimos años. ¿Qué perfil suele tener este tipo de paciente y qué desafíos específicos plantea en el acompañamiento médico y emocional?



En rasgos generales las mujeres que apuestan por la maternidad en solitario suelen tener una edad media por encima de los 35 años. Suelen ser mujeres independientes económicamente y que habitualmente cuentan con una red de apoyo en su entorno familiar y social. Son mujeres decididas, pero también conscientes de los desafíos que implica la crianza sin pareja. Acompañarlas desde lo emocional es fundamental, ya que enfrentan dudas, temores y una gran carga de responsabilidad. En Ginemed, nos enfocamos en brindar una atención cercana y personalizada en todo el proceso.



La genética reproductiva ha avanzado rápidamente. ¿Cómo se está integrando el diagnóstico genético preimplantacional y qué beneficios reales ofrece hoy en día?



Cada vez es más frecuente la realización de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional para conocer el estado cromosómico de los embriones que vamos a transferir. Esto nos permite ser más eficientes a la hora de conseguir el embarazo al disminuir el número de transferencias a los que se somete una paciente reduciendo el estrés y desgaste emocional que conlleva. Además, ayuda a prevenir enfermedades hereditarias.



¿Qué papel está comenzando a jugar la inteligencia artificial en el campo de la reproducción asistida, por ejemplo, en la selección de embriones o la predicción de resultados?



Su desarrollo es muy prometedor. Actualmente se emplean algoritmos para predecir la capacidad de los óvulos de formar blastos y sobre todo para predecir la euploidía de esos blastos, es decir, la presencia del número correcto de cromosomas (46 en humanos) en un embrión.



Se están realizando estudios que aprovechan la información obtenida de los sistemas de cultivo embrionario time-lapse y la comparan con el resultado del ciclo. Esto nos permite tomar decisiones clínicas con más precisión y optimizar los recursos del tratamiento. La inteligencia artificial será una gran aliada en la medicina reproductiva del presente y el futuro.



¿Hasta qué punto los estilos de vida (alimentación, ejercicio, estrés, exposición a tóxicos) afectan el éxito de los tratamientos de fertilidad, y cómo los abordan en la consulta?



Los hábitos que adoptamos tienen un impacto directo en nuestra fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Es crucial que seamos conscientes de ello y nos orientemos hacia un estilo de vida más saludable. Una dieta equilibrada, ejercicio moderado, evitar sustancias tóxicas y mantener un buen equilibrio emocional son factores clave para mejorar las probabilidades de una gestación viable y sin complicaciones. En nuestras consultas de reproducción asistida, siempre incluimos pautas de salud y hábitos que complementan el abordaje médico.



¿Qué rol juega el estrés —incluido el que genera el propio proceso de tratamiento— en los resultados? ¿Cómo lo abordan desde Ginemed?



El estrés, especialmente el que genera el propio proceso de tratamiento, es una de las principales causas de abandono. Puede afectar la respuesta fisiológica del cuerpo y debilitar el ánimo de la paciente o pareja. Por eso ofrecemos acompañamiento psicológico, no como un complemento, sino como una parte esencial del tratamiento. Ofrecer apoyo psicológico a nuestros pacientes es fundamental para mejorar las tasas de éxito, reducir la ansiedad y el agotamiento emocional.



¿En qué consisten los tratamientos y programas personalizados en reproducción asistida y qué ventajas presentan frente a los enfoques más estandarizados?



Los tratamientos personalizados están diseñados para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada mujer o pareja. Muchas veces es necesario que realicemos un abordaje multidisciplinar junto con otras especialidades, como pueden ser la unidad de genética y la de control metabólico.



En este sentido, hoy en día en las clínicas de reproducción asistida Ginemed contamos con los programas de garantías que ofrecen mucha tranquilidad a nuestros pacientes.