Gama multienergía y confort a bordo en un SUV para familias del siglo XXI
El nuevo Citroën C5 Aircross se posiciona como referente en confort, habitabilidad y tecnología multienergía
La segunda generación del Citroën C5 Aircross supone un soplo de aire fresco en el mercado de los SUV de tamaña mediano. Este nuevo modelo significa la irrupción de un diseño evolucionado que ha sido concebido para posicionarse como referente en confort, habitabilidad y tecnología multienergía. El nuevo C5 Aircross, construido sobre una plataforma STLA Medium de Stellantis y fabricado en Francia, presenta unas dimensiones mayores e incorpora una versión 100% eléctrica, además de las opciones híbridas. Lo que puede ofrecer este nuevo C5 Aircross, pensado sobre todo como vehículo familiar, es tranquilidad y versatilidad en el día a día.
En términos de diseño, el C5 Aircross adopta un lenguaje más asertivo y musculoso, rompiendo con las curvas suaves del anterior para abrazar líneas tensas y afiladas. Su longitud es de 4,65 metros-quince centímetros más que la versión anterior-, un ancho de 1,90 y una distancia entre ejes de 2,78 metros, lo que significa seis centímetros más respecto a modelos previos. Más allá de esta presencia imponente en carretera, el C5 Aircross incorpora una firma luminosa delantera, faros Matrix LED y un logotipo moderno flanqueado por una franja negra brillante que le otorga una silueta de aspecto premium. A ello contribuyen también unas llantas de hasta veinte pulgadas-de estreno en un vehículo Citroën-que incluyen clips intercambiables en dorado o negro para una mayor personalización.
Pero si queremos conocer el verdadero ADN de este coche hay que fijarse en su confort, elevado a la máxima categoría con el Advanced Comfort®. En primer lugar están sus suspensiones con topes hidráulicos progresivos, diseñados para absorber las irregularidades de la carretera y que los pasajeros no sientan los rebotes ni impactos de la misma. A ello le sumamos los asientos Advanced Comfort® con su acolchado grueso y unos soportes laterales regulables. Los delanteros ofrecen además calefacción, ventilación y masaje con cinco programas distintos; mientras que los traseros pueden incluir también calefacción en los acabados superiores.
El habitáculo interior del modelo ha sido concebido siguiendo la filosofía C-Zen Lounge y con la idea de recrear el ambiente y la comodidad de un salón. Los asientos recubiertos de tejido espumado, la iluminación en ocho colores y el techo panorámico de cristal contribuyen a generar esa aura. De este modo, el C5 Aircross se posiciona como el SUV más confortable y con una habitabilidad más desarrollada.
A este respecto cabe citar el amplio espacio para las piernas en las plazas traseras-cinco centímetros más que en el modelo anterior-y la cabeza. Incluye reposabrazos central con portavasos y ranuras para smartphones, además de tomas USB-C y 12V. Por último, y no menos relevante para las familias, el maletero ofrece una capacidad de 651 litros a lo que se le suman los 40 litros adicionales de almacenamiento en el habitáculo.
Tecnología para una seguridad garantizada
En su faceta tecnológica, el C5 Aircross destaca por integrar en su sistema distintas interfaces intuitivas para el manejo de distintos aspectos del vehículo. En este ámbito podemos citar una pantalla táctil en cáscada HD 13” vertical personalizable con hasta 16 widgets, un sistema de navegación 3D y una herramienta de reconocimiento de voz potenciada a través de ChatGPT. La experiencia inmersiva del conductor queda completada con un cuadro digital de 10 pulgadas y un Head Up Display extendido que incluye conectividad inalámbrica con Apple Car Play y con Android Auto.
Las tecnologías de seguridad y apoyo a la conducción también están cuidadas al máximo. A este respecto, el Nuevo Citroen C5 Aircross incorpora el pack Drive Assist 2.0 que permite una conducción autónoma de nivel 2, con cambio de carril semiautomático, alerta de tráfico trasero y detección de puntos ciegos hasta 75 m. Cámaras VisioPark 360° y faros Matrix LED adaptativos. En total, un arsenal de veinte tecnologías de ayuda a la conducción para garantizar la máxima seguridad para el conductor y los ocupantes del vehículo.
Si nos fijamos en las diversas motorizaciones del vehículo, concluiremos que la multienergía es el gran atractivo del nuevo C5 Aircross. De este modo, los conductores podrán elegir el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades. La gama incluye desde un Hybrid 145 CV con 950 kilómetros de autonomía hasta un ë-C5 Aircross eléctrico con 210 CV y 520 kilómetros de autonomía o, próximamente, con 230 CV y una autonomía de 680. También cuenta con una opción Plug-in Hybrid de 195 CV con 96 km de autonomía 100 % eléctrica y hasta 1.100 km de autonomía combinada.
Los nuevos Citroën C5 Aircross y ë-C5 Aircross se pueden adquirir tres niveles de equipamiento básicos: You, Plus y Max. Los precios de lanzamiento oscilan entre los 29.690 euros del C5 Aircross Hybrid 145 CV Automático hasta los 45.590 para el tope de gama Max. Este nuevo C5 Aircross llega para ampliar horizontes familiares y redefinir el carácter de un SUV accesible y electrificado con una filosofía que se basa en el confort y la sostenibilidad. Todo lo que se le puede pedir a un vehículo en el siglo XXI.