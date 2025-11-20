Isabel Velasco: «Cada lata que elaboramos en LITORAL siempre tiene al consumidor en mente»

Setenta y cinco años después de que LITORAL empezara a cocinar su fabada en Gijón, la fábrica asturiana sigue marcando el pulso de un icono de la despensa española. Al frente está Isabel Velasco, directora de una planta que hoy produce más de 25 millones de platos al año y que encara el futuro con nuevas inversiones, más digitalización y una apuesta firme por la sostenibilidad.

Inversiones y modernización de la planta

- Nestlé acaba de anunciar una inversión de 1,2 millones de euros este año en la fábrica, alcanzando un total de 7 millones en los últimos cinco años. ¿Cuáles son las mejoras más significativas que habéis implementado?



- Las inversiones de estos últimos años se han centrado en dos grandes bloques. Por un lado, medio ambiente y sostenibilidad, cuyo impacto es más externo, en nuestro entorno. Por otro, automatización y digitalización, que sí han transformado nuestra operativa diaria. En automatización trabajamos para eliminar tareas ergonómicamente duras o muy repetitivas. En digitalización, hemos dado el salto del papel a la pantalla, pero no por moda, sino porque nos permite disponer de datos en tiempo real. Esto nos facilita tomar decisiones de forma más rápida y acertada.



- La nueva torre de refrigeración permitirá ahorrar 6.000 m³ de agua al año. ¿Cómo funciona este sistema?



Durante el proceso de cocinado damos calor a las latas, como en una olla a presión. El último paso es enfriarlas con agua. Antes, esa agua salía caliente y no podíamos reutilizarla. Ahora, gracias a esta nueva torre de refrigeración, recuperamos ese calor y enfriamos el agua para volver a usarla en los siguientes ciclos de manera continua.



- ¿Cómo ha mejorado la digitalización los procesos de producción?



- Antes, los controles se hacían en papel. Ahora las decisiones son casi inmediatas. Los datos que recogen los operarios incluso generan propuestas de acciones automáticas. Además, medimos en tiempo real el consumo energético de cada instalación, conocemos los patrones de consumo y sabemos exactamente dónde actuar. En mantenimiento, hemos pasado de corregir a prevenir, y ahora a predecir: las máquinas tienen sensores que se autodiagnostican y nos avisan antes de que ocurra un fallo.



- Habéis completado vuestro plan para reducir el 90% del plástico en los envases. ¿Qué retos técnicos habéis encontrado?



El reto estuvo, precisamente, en eliminar el plástico del envase, porque nuestras máquinas no estaban preparadas, así que tuvimos que comprar equipos nuevos y una etiquetadora para el paso al papel. Afortunadamente, cuento con un equipo que domina metodologías de mejora continua y las puestas en marcha han sido rapidísimas: en pocas semanas alcanzamos los niveles de eficiencia esperados.

Visita a la fábrica con motivo del 75 aniversario de la fabada Litoral. Desde la izquierda, la directora de la planta gijonesa, Isabel Velasco; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente del Principado, Adrián Barbón y, el director de Nestlé España, Jordi Llach. Fotografía: José Simal.

Empleo, talento y arraigo local

- Empezaste en la fábrica haciendo prácticas y ahora eres la directora. ¿Cómo ha sido ese camino?



- Empecé en Nestlé en la fábrica de Sevares. Tras un año allí, pasé a Valladolid, donde estuve seis o siete años en productividad industrial y mejora de procesos. Esa etapa me dio una visión de 360º de lo que es una fábrica.



Luego volví a Asturias, a Gijón, hace 17 o 18 años. He tenido la suerte de pasar por distintos departamentos: desarrollo de nuevos productos, logística, calidad y producción. Esta visión amplia me ha enseñado que lo que marca la diferencia siempre son las personas. Puedes tener las mejores máquinas o la mejor tecnología, pero son las personas quienes dan ese extra. Y esta fábrica tiene un equipo muy comprometido y especial. Somos como una familia.



- ¿Qué papel juega la fábrica como motor de empleo en la región?



- Más allá de los empleos directos, tenemos un compromiso firme con la formación. En los últimos 5 años han pasado por la fábrica unos 35-36 estudiantes, tanto universitarios como de FP Dual. De hecho, fuimos pioneros en FP Dual en 2015.



También participamos activamente en ferias de empleo, como la de Avilés o los foros de la Universidad de Oviedo, donde organizamos talleres sobre cómo afrontar entrevistas, hacer un buen currículum u optimizar el perfil de LinkedIn.

Instalaciones de Fabada Litoral. Fotografía; Nestlé

- ¿Qué programas de formación tenéis para que el equipo crezca dentro de la compañía?



- La formación se estructura en cuatro bloques. Primero, proceso y producto, para ofrecer siempre la mejor calidad. Segundo, seguridad, porque cuidar a las personas es prioritario. Tercero, competencias digitales, necesarias para adaptarnos a los cambios. Y cuarto, liderazgo, fundamental para que la organización funcione eficientemente.



- ¿Qué perfiles profesionales son los más demandados?



- Actualmente, el perfil más demandado es mecatrónica. Antes buscábamos mecánicos puros; ahora necesitamos profesionales híbridos que dominen mecánica y electrónica. También buscamos perfiles de automatización, un sector en rápida expansión. Pero seguimos necesitando perfiles tradicionales, como industrias agroalimentarias.

La Fabada Litoral incluye ingredientes de primera calidad. Fotografía: Nestlé

- La cocina experimental desarrolla recetas para toda Europa. ¿Cómo es trabajar con un chef que ha trabajado en restaurantes de estrella Michelin?



- Tener a Armando, nuestro chef, es un lujo. Combina su experiencia en restaurantes de alto nivel con formación en nutrición y un conocimiento profundo de LITORAL y de nuestra instalación. Esto hace que sus propuestas sean muy rápidas de llevar a la producción. Luego, el equipo de tecnólogos transforma esas ideas culinarias en recetas escalables para nuestra cocina industrial.

Envases de Fabada Litoral, listo para distribuirse. Fotografía: José Simal

El secreto del éxito de LITORAL

- Lleváis 75 años manteniendo el mismo proceso artesanal. ¿Es esta la clave del éxito?



- La clave es mantenernos fieles a la tradición culinaria española. La fabada es nuestro buque insignia, pero también elaboramos otras recetas reconocibles, como el cocido madrileño, lentejas riojanas, alubias a la vasca...



Mantenemos la esencia de LITORAL: conocimiento de la legumbre, naturalidad de los ingredientes y dominio del proceso. A lo largo de los años hemos incorporado nuevas tendencias, combinando recetas tradicionales con variaciones modernas, pero siempre con base de legumbres. Por ejemplo, nuestra gama Vegetal, para quienes quieren cuidar más su alimentación. Los consumidores buscan, cada vez más, una alimentación saludable y las legumbres son unas grandes aliadas, gracias a su aporte de proteína vegetal y fibra.



- Hacéis más de 100 controles diarios. ¿Cuáles son los puntos críticos?



- Si tuviera que elegir tres, serían: primero, los controles a las legumbres. Para conseguir la textura perfecta debemos considerar variables como el tipo de cosecha, si fue un año de sequía o lluvia, el momento de recogida... Cada día ajustamos las condiciones ideales de cocinado.



Segundo, la cantidad de ingredientes en cada lata. Buscamos homogeneidad: que tu experiencia hoy sea igual de buena que hace una semana o la semana que viene. Queremos ser un plato que siempre sea garantía de éxito.



Tercero, los controles sensoriales. Como buenos cocineros, probamos según cocinamos. Catamos todas las salsas, los embutidos, incluso ingredientes clave como las almejas, que nos llegan frescas desde Sanxenxo. Y, por supuesto, un panel de degustadores prueba el plato terminado.



- Sois el mayor productor de compango asturiano del mundo. ¿Qué hace especial vuestro compango?



- El compango es el que da carácter a nuestra fabada. Somos el mayor elaborador de embutido asturiano y estamos dentro de la marca de garantía de chorizo y morcilla asturianos, gestionada por ASINCAR. De hecho, fuimos una de las empresas que impulsó su creación.



Lo que hace especial nuestro compango es la selección de carnes frescas españolas de calidad, el ahumado con madera de haya seleccionada, y el secado en nuestro propio secadero con control estricto de temperatura, humedad y tiempos. Todo para garantizar siempre la misma calidad.



- ¿Qué valoran más los consumidores de LITORAL?



- LITORAL es una marca que hace sentir como en casa. Tiene el sabor de la cocina de siempre, pero en dos minutos. Esa combinación de autenticidad, calidad y conveniencia nos ha convertido en un referente. En los tiempos actuales, con tantas prisas, poder acceder en dos minutos a una comida completa, equilibrada, rica, con ingredientes naturales y que no falla nunca, es lo que hace que los consumidores sigan confiando en nosotros.

Retos y visión de futuro

- Durante la pandemia llegasteis a producir 300.000 latas al día. ¿Qué supuso ese reto?



- Fue una época de redescubrimiento continuo para todos. Nosotros no paramos nunca porque éramos industria esencial. Había miedos, como era lógico, pero hicimos un ejercicio de responsabilidad para superarlos. Implementamos todos los protocolos de seguridad y distancia social, y asumimos el desafío de alimentar a las personas que estaban en casa. Lo hicimos con toda la responsabilidad y el cariño del mundo.



- Desde 2020 sois cero residuos a vertedero. ¿Cómo lo habéis conseguido?



- Lo primero ha sido reducir la generación de residuos. Llevamos años con proyectos en ese sentido. Los residuos que quedan los hemos logrado revalorizar según su tipo: la parte orgánica se usa para compost o biocombustible; el cartón y papel se reciclan; la hojalata también, y además es uno de los materiales más reciclables, con un 100% de aprovechamiento e infinitas vidas útiles. Primero reducir, después revalorizar.

- Con la inversión de estos últimos años, ¿cómo veis el futuro de la fábrica?



- Tenemos varios retos. Por un lado, continuar ganando la confianza del consumidor. Eso pasa por mantener la tradición y la naturalidad, y seguir ofreciendo nuevas experiencias y recetas que sean de su gusto.



Por otro, desde el punto de vista industrial, seguir avanzando en digitalización. Cada año surgen nuevas oportunidades, ahora con la inteligencia artificial se abren muchas vías.



Y finalmente, la sostenibilidad. Nestlé tiene un compromiso muy firme para llegar a cero emisiones netas de CO₂ en los próximos años. Muchos de nuestros desafíos pasan por ahí. Por eso, estamos reduciendo nuestro consumo energético y toda la energía que se compra en la fábrica ya proviene de fuentes renovables.



- En este 75 aniversario, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los consumidores?



- Lo primero, gracias. Un agradecimiento profundo por confiar en nosotros. Y que sigan confiando, porque cada lata que elaboramos siempre tiene al consumidor en mente. Todas las decisiones que tomamos en el día a día las hacemos pensando en ellos.