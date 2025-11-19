El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El dramaturgo y director teatral Andrés Lima estará mañana en Avilés. Laura Ortega

Andrés Lima, autor y director teatral: «Hay pendiente una obra sobre el franquismo y cómo llega hoy»

El coautor de '1936' participa mañana en el Ciclo de la Palabra del Niemeyer para acompañar una función que estará hasta el domingo en Avilés

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:40

Mañana llega al Auditorio del Centro Niemeyer una nueva cita del Ciclo Palabra con tres de los autores de '1936', Albert Boronat, Juan Cavestany y ... Andrés Lima. Es el último quien dirige el montaje teatral que se quedará hasta el domingo en Avilés con todo el papel vendido.

