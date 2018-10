«La actual Europa no se entendería sin las raíces del Reino de Asturias» Wolfram Brandes, durante su intervención. / DANIEL MORA El profesor Wolfram Brandes, del Instituto Max Planck, diserta en Oviedo sobre la batalla de Covadonga en el contexto continental MIGUEL ROJO OVIEDO. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:30

El Simposio Internacional 'El reino de Asturias y Europa: siglos VIII y IX', que se inició ayer en Oviedo y se cerrará el viernes en Covadonga con una visita al Santuario y una conferencia, contó en su jornada inaugural con tres intervenciones de profesores venidos de Francia, Italia y Alemania. Tras Martin Gravel (Universidad de París) y Maria Cristina la Rocca (Universidad de Padua), ofreció la conferencia de cierre el profesor Wolfram Brandes, del Instituto Max Planck, institución laureada con el Premio Príncipe de Asturias. El profesor puso su foco en el año 718 para contarnos qué estaba sucediendo en el resto de Europa mientras aquí, en las montañas asturianas, nacía lo que hoy conocemos como el Reino de Asturias.

El profesor recordó que en ese mismo momento (717-718) tenía lugar en el Imperio Bizantino «el gran cerco de Constantinopla, una batalla mucho mayor en cuanto a participación de soldados y que tuvo una gran importancia a la hora de detener el avance de los musulmanes hacia Europa». De hecho, se calcula que en aquel cerco fueron unos 120.000 hombres y unos 2.500 barcos los que trataron de tomar la ciudad, defendida por unos 15.000 cristianos. Y finalmente la victoria cayó del lado de estos últimos.

Aún así, el profesor Brandes no le quita ni un ápice de importancia a la batalla de Covadonga. «Es un hecho real, recogido en las crónicas y que, aunque no tuvo el nivel de la batalla de Bizancio, sí marcó un punto de inflexión que, además, se transformó después en un importante símbolo, en lo que se vino a llamar la Reconquista de España», detallaba. Tiene claro Wolfram Brandes que lo de Pelayo «no fue una 'fake news'».

Y no solo eso, sino que considera que «la actual Europa no se entendería sin aquel incipiente Reino de Asturias, ahí están nuestras raíces», explicaba. Y también las de España, «eso sí, después de un largo proceso histórico, con diferentes vaivenes, pero sí se puede decir que es el origen de la configuración del actual reino de España», comentó. Por eso, confesaba, «desde Alemania, ni yo ni los colegas con los que yo hablo entendemos lo que está pasando en Cataluña. Más allá de que en un territorio histórico quieran tener más autonomía, que es perfectamente lícito, no entiendo que en Europa haya un territorio que quiera separarse», explicaba, aclarando que «por supuesto, no es mi campo de estudio y no soy yo nadie para decir qué es lo que pueden querer en Cataluña». Añadió que, además, también «hay muchos argumentos económicos en contra de que los actuales estados europeos se vayan desmembrando», y recordó que también en lugares como Italia, Francia o la propia Alemania hay movimientos en este sentido, aunque no tan preocupantes en este momento como lo que está sucediendo en España con Cataluña. «Yo confío en que sigamos siendo una Europa unida», apuntaba.