Adiós a Paloma Gómez, la eterna 'Valentina' La actriz y bailarina fue un rostro popular en el cine, el teatro y la televisión y fue madre junto a Jorge Sanz, con el que empezó su carrera EL COMERCIO Gijón Sábado, 26 enero 2019, 04:30

Comenzó en el cine siendo solo una niña, pero lo hizo a lo grande. Corría el año 1982 cuando Paloma Gómez, a las órdenes de AntonioJosé Betancor, protagonizaba 'Valentina', una película basada en una obra de Ramón J.Sender en la que interpretaba a una niña angelical de la que se enamoraba un jovencísimo Jorge Sanz.Ayer, Paloma Gómez, después de una vida dedicada a las artes, fallecía a los 46 años de edad.

La suya fue una carrera en la que quiso tocar todos los palos. Tras su debut cinematográfico, Paloma Gómez intervino en otra serie muy emblemática, 'Segunda enseñanza', en la que trabajó, entre otros, con Aitana Sánchez Gijón, Ana Diosdado y Javier Bardem. Continuó después con sus estudios y comenzó enseñanzas de ballet clásico y jazz. Unas enseñanzas que le valieron para desarrollar una carrera de quince años como bailarina, siempre sin dejar de lado la interpretación. Así, intervino en películas como 'Tata mía', del director José Luis Borau. Aunque su presencia en diferentes producciones en la pequeña pantalla fue mucho más intensa. 'Médico de familia', 'Los Serrano', 'Siete vidas', 'Periodistas', 'Compañeros', 'Policías', 'Hospital Central', 'MIR', 'SMS', '18, la serie' y 'Un paso adelante' fueron algunos de los títulos en los que dio muestra de su talento durante años. Tampo fue ajena al mundo del teatro, donde trabajo en varios títulos como 'Gatas', 'La tentación vive arriba', de Jorge Axlrot, dirigida por Verónica Forqué, 'Arsénico por favor' y 'Hombres', dirigida por Sergi Berebell.

Su hijo

La carrera profesional de Paloma Gómez le deparó una sorpresa. Coincidió con Jorge Sanz, quien fuera su compañero en 'Valentina', durante una obra de teatro, lo que dio pie a una relación que acabó en matrimonio, fruto del cual nació Merlín. La aventura en pareja de Gómez ySanz no duró demasiado. Apenas tres años después de la boda la pareja decidió separar sus caminos. «Hoy te has ido, pero me has dado el mejor regalo de mi vida.Adiós, Palomita», escribrió ayer el actor en su cuenta de Instagram.

Las reacciones de diferentes compañeros de profesión no se hicieron esperar. La actriz Aitana Sánchez Gijón publicó una foto del rodaje de la primera película de Paloma Gómez junto a un mensaje que decía:«Eterna Valentina. Compañera, descansa en paz». «Palomita, amiga mía, siempre estarás en mi corazón», escribía la también actriz Emma Suárez. Silvia Abascal, compañera de profesión, quiso sumarse a las condolencias con una publicación en la que incluyó una foto de una obra de teatro en la que trabajaron juntas. «Recordando tu risa para entrar en calor. Te quiero Paloma.Te abrazo amiga», escribió.