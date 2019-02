«En la adolescencia, dibujar fue mi vía de escape» Angye Fernández, dibujante ovetense, con algunos de sus diseños y trabajos. / ÁLEX PIÑA Angye Fernández es la ilustradora ovetense detrás de los diseños del youtuber El Rubius MARCOS GUTIÉRREZ Domingo, 24 febrero 2019, 01:18

Cuando dibujo para otros es trabajo, cuando lo hago para mí es liberación». Así concibe la ilustradora Angye Fernández (1988, Oviedo) su dedicación a dar vida a los mundos que surgen de su materia gris. Si un término puede definir la carrera de esta artista hasta la fecha es el de 'precocidad'. Sin haber cumplido los 20 años ya había participado en la publicación de 'La Maldición', el primer cómic escrito en asturiano. Con apenas 25 comenzó a trabajar con el youtuber de los youtubers españoles: Rubén Doblas, El Rubius. Su pasión por plasmar en papel todo lo que bulle en su imaginación nace «desde antes que pueda recordar». «Todos los niños dibujan, pero con la edad la mayoría lo van dejando y, en mi caso, seguí con ello. En la adolescencia se convirtió en mi vía de escape», apunta.

Angye estudió Bachiller, e Ilustración en la Escuela de Arte de Oviedo pero, por lo demás, siempre ha volado sola. Sus primeros pasos profesionales, en 2006, los da aún en plena adolescencia. Según fue cincelando su estilo y «adquiriendo personalidad propia», se fue alejando de influencias como Tite Kubo, Ogure Ito o Miwa Shirow. La irrupción de El Rubius en su carrera llegó en 2014. Surgió de la manera orgánica y casual tan propia de las redes sociales. Explica que conoció al youtuber a través de Twitter. «Empaticé con una situación que le vi en un vídeo y, para mandarle apoyo, le hice un dibujo. Desde ahí me siguió». A raíz de la salida de su cómic 'Virtual Hero' su equipo quería preparar diferentes productos de 'merchandising', «desde carcasas de móvil, 'powerbanks', agendas, libretas y demás material escolar, hasta diseños para figuras y peluches». Lo último fueron las fragancias oficiales de su serie de animación.

«El Rubius siempre me ha valorado mucho como artista», admite orgullosa. Antes de su trabajo con El Rubius ya había hecho ilustraciones para otros youtubers, como 'Escuadrón 17' de Nexuzz HD, el cómic de 'Jorgemyte' de Jordi Wild y, lo último, el primer tomo de la saga 'Anime mind' con Kalathras, el youtuber de manga y anime más importante de habla hispana.

Cree que hay un 'techo de cristal' para los ilustradores de anime no japoneses, ya que «se suele exigir muchísimo más a una persona no japonesa». No obstante explica que, tanto editoriales como Square Enix, Sueisha o Kodansha, como autores como Takeshi Obata «creen que la procedencia no importa». En este sentido, «Japón se está abriendo a hacer concursos internacionales, y hasta licenciaron allí hace no mucho el primer manga hecho en el extranjero». «Yo aspiro a algo así, soñar es gratis (risas)», comenta. Tras tanto tiempo trabajando para otros, Angye Fernández ha decidido embarcarse en su propio proyecto. «Quiero hacer un manga en el que los personajes vivan aquí en Asturias. Siempre me ha dado mucha rabia cuando en mangas no japoneses utilizan igual Japón como escenario», comenta. «¿No sería divertido ver una pelea entre dos seres sobrenaturales en una calle de tu ciudad por la que caminas casi todos los días?», concluye entre risas.