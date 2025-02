Adrián Conde, candidato a los Max por la autoría de 'Recuerdos' «Las compañías que están ahí son brutales, para mí estar ya es un reconocimiento enorme, no me lo puedo creer»

M. F. A. GIJÓN. Viernes, 4 de junio 2021, 01:54

Adrián Conde, actor con compañía propia de amplia trayectoria en el teatro asturiano, es candidato al Max a la mejor autoría teatral por la obra ' ... Recuerdos', que firma junto a Josep Vila Bonany. Compite con nombres tan mayúsculos como los de José Sanchis Sinisterra, Juan Mayorga, Juan José Millás, Laila Ripoll, Alfrezo Sanzol o Pepe Viyuela, entre otros. Son una veintena las compañías que han pasado esta criba de los premios más prestigiosos de la escena española y en los que es Conde el único representante asturiano. «Cuando miré por primera vez no aparecía, no lo encontraba por ninguna parte y de pronto me mandaron un mensaje y no me lo podía creer, hay unas compañías brutales, estar ahí para mí ya es un reconocimiento tremendo, es una pasada», afirma.

Espectáculo creado en residencia en Laboral y retrasado en su estreno por la pandemia, 'Recuerdos' se sirve del personaje de Marcelino para contar cómo funcionan los recuerdos en nuestro cerebro, cómo se almacenan, qué sensaciones provocan y cuán importante es en nuestras vidas saber gestionar las emociones y la resiliencia. Conde firma el texto junto al actor y clown Pep Vila, que también se encargó de dirigirle. Adrián Conde ha pasado solo por una primera fase. De 438 espectáculos aceptados a concurso, se han designado como candidatos un total de 191 en las veinte candidaturas. La siguiente fase consiste en que un jurado designado habrá de elegir a los finalistas.

