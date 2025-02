Boadella asegura que Cataluña está «completamente descerebrada» y que acabará separándose El dramaturgo cree que de no haber una intervención del Estado no habrá otra salida, «porque se sigue adoctrinando y, por lo tanto, hay generaciones y generaciones que van absorbiendo este odio a España»

E. C.

Avilés Martes, 29 de octubre 2019

El dramaturgo Abert Boadella ha afirmado este martes que Cataluña está ante una situación «completamente descerebrada» y se ha mostrado convencido de que, si el Estado no interviene decisivamente, «esto irá a más hasta la separación». De no haber esa intervención estatal no habrá otra salida, «porque se sigue adoctrinando y, por lo tanto, hay generaciones y generaciones que van absorbiendo este odio a España, que en este momento es lo único que une a todos los grupos separatistas, el odio a todo lo español», ha apuntado.

«No es la idea de la construcción nacional, no, es todo contra España como enemigo», ha declarado Boadella, que ha presentado en Avilés su último montaje '¿Y si nos enamoramos de Scarpia?', que estrenará este jueves en el Teatro Palacio Valdés, y que no descarta llevar a Cataluña un año después de volver a los escenarios de esa comunidad.

Además, ha lamentado que haya «un inmenso lapsus jurídico» que impide intervenir en aspectos «que son escandalosos» como es que un presidente de la Generalitat «amenace directamente al Estado».

Sentencia procés

En cuanto a la sentencia condenatoria de los líderes independentistas, ha comentado que si las competencias penitenciarias están en la Comunidad Autónoma y el presidente puede decir que los presos salgan calle a la semana siguiente, aunque sea para hacer trabajos sociales, «pues esto parece un cachondeo».

Boadella ha recordado que ya en 1981 presentó «Operación Ubú,» que parodiaba de modo feroz a Jordi Pujol, y entonces pudo prever lo que iba a suceder «aunque otra cosa es nadie quisiera verlo o que no interesara, sobre todo, desde el Gobierno central».

«Lo que está sucediendo ahora es la consecuencia de no haber actuado por parte de los distintos gobiernos centrales, y de haber cedido competencias como la de educación a las comunidades autónomas, que eso es una monstruosidad que no sucede en ningún país de Europa «, ha señalado. También ve un error haber cedido una policía que actúa «casi contra el Estado en ciertos momentos».

La única solución, en su opinión, pasa por aplicar al máximo de las leyes «y cortar, pero ya, el adoctrinamiento, en los parvularios, en las escuelas, en los institutos y, sobre todo en los medios públicos; no puede ser que exista una televisión auténticamente golpista pagada por todos los españoles». No obstante, tras «cortar la epidemia de raíz» vendría una etapa para recuperar la convivencia y cicatrizar la inmensa división que existe, «que será lo que más va a costar».

«Por eso las responsabilidades criminales de quienes han llevado esto adelante son muy serias, aunque creo que les ha salido muy barato el asunto», ha declarado el director catalán.