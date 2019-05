Almodóvar lleva a Cannes 'Dolor y gloria' Nora Navas, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Asier Etxeandia y Leonardo Sbaraglia, ayer, en Cannes. :: AFP El director manchego opta a su primera Palma de Oro Sábado, 18 mayo 2019, 01:50

Tan admirado como enigmático, Pedro Almodóvar ha dado el paso de abrirse en 'Dolor y gloria'. Una manera de sacudirse el miedo a «perder la pasión por contar historias», explicó el director manchego ayer en Cannes. Horas antes de que se apagasen las luces y empezase la proyección de la película, el director español afrontaba el reto con aplomo: «Voy a estar atento a cada respiración de esas 2.000 almas», incluidas las nueve del jurado que podría entregarle al fin su primera Palma de Oro, después de cinco intentos frustrados.

Almodóvar, de 69 años, charló con un grupo de periodistas con el bagaje de quien lleva más de tres décadas viniendo a la mayor muestra de cine del mundo, sin esconder una cierta desconfianza, tras haber sido presidente del jurado en 2017. Aunque muchos apuestan porque este será su año, «eso no significa que vaya a ganar, conozco las reglas del juego», dijo en Cannes, donde estuvo acompañado por Antonio Banderas y Penélope Cruz.

Sobre su cinta, afirmó: «Necesitaba hacerla. Ha sido una especie de bálsamo, estaba preocupado por las mismas razones que el protagonista. No estaba seguro de poder hacer físicamente la próxima película y tengo miedo de no sentir la misma pasión que he sentido hasta ahora por contar historias. El hecho de haberla hecho significa que he superado esa incertidumbre momentáneamente».