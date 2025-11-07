El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presentador grabará un programa el jueves desde el Antiguo Instituto. Rtve

Ángel Carmona, periodista y presentador

Ángel Carmona: «Rodrigo Cuevas es mi Jesucristo. Si me dice 'camina conmigo', caminaré con él»

El periodista grabará un episodio del programa 'Mañana más' de la mano del FICX el próximo jueves 13 en el Antiguo Instituto

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:51

Su voz está detrás de uno de los podcasts más escuchados del país y a él le debemos 'Cachitos de hierro y plomo', que conduce ... en La 2 y que se ha convertido en un clásico de la televisión durante la última noche del año. Ángel Carmona (Jerez de la Frontera, 1979) grabará el próximo jueves un episodio de su programa 'Mañana más' desde el Antiguo Instituto (19 horas) en el contexto del FICX y por su micrófono pasarán el director y el programador del festival y los músicos Nacho Vegas, Igor Paskual y Puño Dragón.

