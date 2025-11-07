Su voz está detrás de uno de los podcasts más escuchados del país y a él le debemos 'Cachitos de hierro y plomo', que conduce ... en La 2 y que se ha convertido en un clásico de la televisión durante la última noche del año. Ángel Carmona (Jerez de la Frontera, 1979) grabará el próximo jueves un episodio de su programa 'Mañana más' desde el Antiguo Instituto (19 horas) en el contexto del FICX y por su micrófono pasarán el director y el programador del festival y los músicos Nacho Vegas, Igor Paskual y Puño Dragón.

–¿Qué vamos a poder escuchar en este programa especial?

–'Mañana más' nos permite disfrutar del privilegio de estar en ciudades donde alguien nos hace de guía. Por eso estamos muy agradecidos al FICX. Y aprovechamos también, claro, para solicitar ayuda a 'dealers' musicales habituales como es el caso de Nacho Vegas, con el que hemos tenido ya una prolongada relación, y encontrarnos con realidades que están ahora mismo pujantes, como Puño Dragón. También tenemos muchas ganas de encontrarnos con una persona como es Igor Paskual, con el que hemos tenido mil y una batallas, y que es quien va a hacernos una especie de guía por la ciudad.

–¿Qué espera que pase cuando se junten estos mundos, los de estos tres músicos y el FICX?

–Yo creo que hay algo irresistible en quien se queda, en la cultura de las personas que deciden quedarse en su ciudad y alimentar a los siguientes. Que Nacho Vegas se haya quedado en Gijón seguramente ha hecho que otras bandas digan: 'Yo también soy capaz de hacerlo'. Desafortunadamente, hay una cultura del Alsa que hace que mucha gente deba estar moviéndose cada día o cada fin de semana a donde están sus familias, pero no está su trabajo, y para nosotros es muy bonito ver cómo hay gente que se queda y hace ciudad.

–¿Y el Festival Internacional de Cine qué papel juega en todo esto?

–Es fundamental. Que se creen focos culturales, que se cree además una agenda que haga que durante todo el año podamos seguir un rastro cultural por toda España, hace que esto no se apague nunca.

–Hay vida más allá de la M-30.

–Afortunadamente. Y es una realidad que necesitamos. Nosotros queremos que vengan a vernos, pero somos nosotros los que vamos a veros, somos nosotros los que queremos disfrutar, los que queremos conocer, y luego, cada vez que venimos de un viaje, volvemos con la maleta llenísima de historias y, sobre todo, con esa sensación de ser un paleto si solo te quedas en Madrid. Y una señora ciudad como Gijón estamos completamente seguros de que nos va a llenar la maleta.

–Si tuviera que definir el sonido de Asturias, ¿cómo sería?

–Pues es una pregunta muy interesante, porque Asturias se está moviendo desde distintas vertientes. Para mí, Rodrigo Cuevas es mi Jesucristo. Si me alza la mano y dice, 'camina conmigo', caminaré con él. Creo que es la punta de lanza, la persona más interesante, más moderna y más irresistible. Pero hay muchas más variedades que pueden incluir a Puño Dragón, a sus primos, que son Alberto & García, que transitan sobre un territorio más vinculado con el mundo del pop. Asturias siempre ha tenido una buenísima cantera y sabe mantenerla.

–¿Son los futuros protagonistas de un 'Cachitos', quizá?

–¡Ojalá que sí! De hecho, ya están presentes algunos como Rodrigo, Víctor Manuel o Ilegales, pero claro, para Alberto & García, Puño Dragón y muchos otros, hay que seguir haciendo más programas.

–¿Qué es lo que hace tan mágico ese programa?

–Para mí, la clave de 'Cachitos' son las y los guionistas. Hay un trabajo de documentación en todos los sentidos. Esas personas están encontrando una canción que tiene la capacidad de llegarte y saben aderezarla con algo que saben que te va romper. Esos rótulos son irresistibles. Para mí es un privilegio estar en un tren que ya lleva en marcha muchísimas temporadas y que no se agota. Y que, además, sirve para muchas cosas, aparte de para pasar un buen rato.