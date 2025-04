El sueño hecho realidad de la fotógrafa canina más 'influencer'

Elena Martín López Madrid Miércoles, 11 de diciembre 2019, 13:55 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

«Todo empezó con Cindy», dice Anne Geier al comenzar a relatar su historia como fotógrafa canina. Esta austriaca, graduada en Geografía, ha sido galardonada este año como 'Mejor fotógrafa de perros 2019', pero lo que ahora es una realidad, hace poco tiempo era solo un sueño.

«Desde que era pequeña me encantaba hacer fotos», cuenta Geier, «mi padre siempre me inspiró con sus hermosas fotos de paisajes, pero mi verdadera pasión surgió con mi primer perro, Cindy. Con ella me di cuenta de que hacerle fotos a perros sería el trabajo de mis sueños». A pesar de todo, en aquel momento Geier no estaba convencida totalmente de su talento, por lo que, mientras terminaba sus estudios, mejoró sus habilidades fotográficas en sus ratos libres con la ayuda de Cindy.

«Las primeras fotos que le hice a Cindy fueron terribles. La cámara le asustaba así que escondía la cola entre las patas o intentaba escapar, pero entrenamos mucho con premios y, al final, le terminó encantando. Se ponía delante de la cámara con ojos tiernos para captar toda mi atención y conseguir su premio, porque lo que más le gustaba del mundo era comer», relata Geier.

En 2014, Geier empezó a hacer algunos encargos como fotógrafa de perros y, desde 2017, se dedica a ello de forma profesional. Pero en el camino hacia el éxito sufrió un duro golpe: Cindy falleció en 2016, a los 14 años. «Siempre tuve mucho miedo de esa situación, porque pensé que no podría manejarla, pero sabía que era inevitable», confiesa. Aunque lo que realmente le entristece es no haber estado con ella cuando ocurrió. «Todavía se me hace muy difícil que ella ya no esté aquí y no hay día que no piense en ella; pero Cindy cambió mi vida de muchas maneras y de forma realmente positiva, por lo que le estoy realmente agradecida», afirma.

Tras la pérdida, Geier dejó de tener ganas de hacer fotos. «Intenté llenar mi tiempo con tantas cosas como fuera posible para no volverme loca. Fue un periodo complicado y no volví a disfrutar la fotografía hasta pasados seis u ocho meses», cuenta. Finn, uno de sus actuales perros, fue su gran apoyo durante el duelo, y ahora Yuri también llena su vida. Ambos son perros rescatados, como lo era Cindy.

«Finn es como la otra mitad de Cindy. Se parecen un poco y Finn tiene una personalidad increíble, como tenía ella. Desde 2017, también Yuri es parte de nuestra familia. Yuri es un perro muy divertido y llena el ambiente de energía positiva. Les quiero mucho y estoy muy feliz de que estén en mi vida, pero nunca podrán reemplazar a Cindy. Creo que el primer perro siempre sigue siendo algo muy especial», expresa Geier.

La artista considera a sus perros su mayor fuente de inspiración, pero también se fija en otros perros, la naturaleza y otros fotógrafos, especialmente los de viajes para construir sus fotografías.

Ampliar 'Finntastic', fotografía ganadora del premio 'Mejor fotógrafo del año 2019' en la categoría 'Perros rescatados'. Anne Geier

A día de hoy, Geier es una fotógrafa consolidada que ha recibido varios premios en los últimos años, como el de 'Mejor fotógrafa de perros 2019', concedido por el Kennel Club Charitable Trust y que consiguió gracias a una fotografía titulada 'Finntastic', en la que aparece su perro Finn tumbado sobre sus piernas durante un viaje por los Dolomitas. «Es un gran honor para mí haber ganado este increíble premio. Es realmente hermoso obtener tal reconocimiento por tu trabajo. Es una pequeña maravilla y estoy muy feliz, pero eso no cambia nada, sigo siendo la misma persona», afirma.

Entre sus proyectos futuros, tiene planeados algunos talleres en Bélgica y Mallorca para 2020 y, recientemente, se ha puesto a la venta un calendario solidario con fotografías de Yuri y Finn cuyos beneficios netos irán destinados a la organización de bienestar animal Dog Rescue de Rumanía, de donde proviene Yuri. Actualmente albergan 280 perros en Bucarest y están recolectando donaciones para la compra de alimentos bajo el lema 'Una taza llena para Navidad'.

Geier también es ampliamente conocida en Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 48.500 seguidores y donde sus publicaciones acumulan miles de 'likes'.

Principios básicos de Anne Geier para conseguir las mejores fotos de perros Intenta ganarte la confianza y la amistad del perro modelo, porque tienes que crear fotos vivas con un perro feliz y no con un perro aburrido, asustado o cansado. Una foto perfecta de un perro es mucho más que una composición, una iluminación o una ubicación perfecta. Tienes que mostrar su naturaleza conmovedora. Las fotos deberían decir algo sobre el perro. Motiva al perro con premios o con su juguete favorito o intenta hacer ruidos divertidos para llamar su atención. Ten paciencia y deja que el perro explore la ubicación para crear un ambiente relajado. Es muy importante para obtener un buen retrato y permitirá conseguir una postura natural del can. Usa una apertura grande para que la atención se dirija inmediatamente al perro. Captura la mirada del perro. Sin ella, a menudo los ojos parecen inanimados.

