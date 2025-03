De la antigüedad a los videojuegos, 'CaixaForum' ofrece 25 exposiciones

R. C.

Un total de 25 exposiciones, once de ellas novedades absolutas, podrán verse a lo largo de la temporada 2020-2021 en los ocho centros 'Caixa Forum' de Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y Lleida. Se suman otros nueve proyectos itinerantes que la entidad moverá por España y Portugal en un año especialmente complicado para la cultura. Entre las 34 propuestas, habrá arte antiguo y contemporáneo, música, cine, ciencia y la última tecnología.

Destacan exposiciones como 'El sueño americano. Del pop a la actualidad', que reúne a Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns o Robert Rauschenberg; 'El universo de Jean Prouvé', dedicada a la figura de este diseñador y arquitecto francés, un ingeniero clave de la modernidad, y 'El cuerpo humano', que repasa nuestra imagen desde la antigüedad hasta nuestros días.

Entre las propuestas itinerantes destaca 'Symphony', que quiere derribar barreras entre la música clásica y el público a través de la realidad virtual y que verá la luz tras cuatro años de trabajo con el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Iniciará su recorrido en Barcelona para recalar en Santander, Valladolid, Madrid, Granada y Málaga.

Tecnología viva

En la muestra interactiva 'teamLab' estarán las últimas propuestas del colectivo internacional de origen japonés que aúna arte y tecnología. Ofrece «experiencias inmersivas» como 'Born from de Darkness, a Loving and Beautiful World' y 'Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn', que se actualizarán gracias a la implicación de los visitantes.

En Barcelona iniciará su itinerancia 'Arte y mito. Los dioses del Prado', una mirada sobre la mitología clásica de la mano de Ribera, Rubens o Zurbarán' que también se verá en Tarragona. En Madrid partirá 'La imagen humana', con 140 obras sobre la representación humana en colaboración con el British Museum, 'Homo ludens', con más de 40 piezas entre videojuegos y obra de arte y 'Cámara y ciudad', que contará con una sección en la que varios fotógrafos incluirán imágenes realizadas durante el confinamiento.

'Picasso. El viaje del Guernica', dedica a una de las obras cruciales de la historia del arte, que se verá en varias ciudades españolas y portuguesas, como la dedicada al cine de Georges Méliès. Como 'De polo a polo', organizada con National Geographic, y un viaje alrededor del Sistema Solar a través de fotografías elegidas y tratadas por el fotógrafo, cineasta y escritor Michael Benson. 'Génesis' es el último periplo por el planeta del fotógrafo brasileño Sebastaiao Salgado, mientras que el portugués Pedro Neves ofrecerá una reflexión contemporánea sobre el futuro indígena en 'YWY Visiones'.

En Sevilla se verá una exposición de Cristina García Rodero sobre situación en las zonas más empobrecidas de India, junto a la Fundación Vicente Ferrer, y en el de Palma de Mallorca 'Non finito', sobre del arte inacabado.

La entidad ha trabajado duro para adaptar la próxima temporada al nuevo contexto en sus centros, que han recibido a 200.000 personas desde su reapertura el 1 de junio. «No va a dejarse de ver nada», se felicita Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación La Caixa, que ha podido mantener toda la programación prevista, aunque con algunos ajustes de fechas.

El programa responde al modelo «participativo, abierto y transversal» en el que viene trabajado la institución. «Son valores que cobran especial relieve en esta nueva temporada, que navegará entre la continuidad y la innovación. Continuidad, porque a pesar la pandemia no hemos adaptado al nuevo contexto junto con nuestros socios nacionales e internacionales, e innovación porque este contexto nos obliga a inventar nuevas formas de aproximación a la cultura», concluye Durán.