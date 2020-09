Antonio Onetti: «Hemos hecho borrón y cuenta nueva para garantizar nuestro futuro» Antonio Onetti, guionista y presidente de la Sociedad General de Autores y Editores. / E.P. «Entidades como SEDA son un caballo de Troya para gestionar desde fuera los derechos del repertorio español», denuncia el presiente la SGAE / La caída de ingresos estará muy por encima del 30% este año, calcula el guionista que se presentará a la reelección MIGUEL LORENCI Madrid Martes, 8 septiembre 2020, 00:29

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) huye de las turbulencias y los escándalos y afronta el futuro con confianza. Así lo dice su presidente, Antonio Onetti (Sevilla, 1962) que ve la casa «pacificada y renovada» tras su imperativa reforma estatutaria. Hace «borrón y cuenta nueva» y recupera el diálogo con Cultura y la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores). Pero a Onetti le preocupa la irrupción de SEDA «un caballo de Troya» que «abre la puerta a que los derechos del repertorio español se gestionen desde Francia».

-Tras tanta lucha intestina, ¿se acabó la guerra en la SGAE?

-Después de la asamblea de julio tenemos la seguridad de que la inmensa mayoría de los socios están por la pacificación. Lo demuestra que se aprobara la revisión estatutaria con el 87%, récord absoluto. Pero tenemos mucho trabajo por delante. La voluntad de arreglar las cosas se traduce en que los distintos sectores comprenden la necesidad de unidad y consenso para restablecer la entidad a los estándares internacionales y lo que debemos ser.

-¿Qué tal con el ministro de Cultura?

-Las relaciones con Cultura y CISAC están ya muy normalizadas. No hemos alcanzado el 100% de lo que se nos ha pedido, pero está en la hoja de ruta y cumplimos todo lo comprometido. Se ha recuperado un diálogo muy fluido entre los equipos técnico, jurídico, económico y directivo con sus homólogos del ministerio y se plasmó en los nuevos estatutos y el plan de viabilidad

-¿Cabe decir que la SGAE hace borrón y cuenta nueva?

-Sí. Pero se verá tras las elecciones del 22 de octubre, cuando tengamos una nueva junta directiva en la que vuelvan a estar todos los sectores de la casa. Los hubo que no se presentaron a las pasadas elecciones, fue una de las razones por las que tanto CISAC como Cultura pidieron una nueva directiva. La buena noticia es que todos esos sectores vuelven a confiar en la casa y están dispuestos a trabajar juntos para salir adelante y garantizar el futuro.

-¿Se presentará de nuevo?

-Me presentaré a la junta directiva. Si salgo elegido y cuento con apoyos suficientes para sentirme candidato de consenso, volveré a optar a la presidencia. Mi voluntad es seguir. No es hora de salir corriendo. Al contrario. Me ha tocado ser presidente en el peor momento del sector cultural en los últimos 50 años y hay que seguir dando la cara.

-Cultura ha autorizado SEDA, nueva entidad de gestión ¿Qué le parece?

-Me sorprende y preocupa. Sus estatutos no cumplen los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual. Económica y financieramente su plan de viabilidad es poco verosímil. Desconozco las razones para concederle la licencia cuando en su documentación afirman que su financiación viene de entidades de Francia y Reino Unido. Y que externalizarán su operativa de reparto a la entidad de derechos francesa. Es un caballo de Troya. Supone abrir la puerta a que una entidad foránea gestione el repertorio español. Un patrimonio musical que, en lo que a derechos de propiedad intelectual se refiere, es de los más importantes del mundo. Que lo gestione una entidad francesa como Sacem es una anomalía. Lo normal es que las entidades locales gestionen los derechos de cada país.

-La imagen de la SGAE es nefasta. Les llaman peseteros y ladrones...

-No somos ni lo uno ni lo otro. Lo vamos a demostrar con los hechos. Debemos lograr una normalización que nos saque de la judicialización y refuerce nuestra relación con las autoridades y los organismos internacionales. Funcionar de manera discreta sin escándalos y dedicarnos a nuestra misión, qué es recaudar y repartir de la mejor manera posible. No se consigue de un día para otro. Nadie tiene la varita mágica. Si hay estabilidad, modernizamos y profesionalizamos la casa y dejamos de anteponer intereses personales o sectoriales, pronto veremos los resultados.

-El 2019 recaudaron 280 millones, un 11% menos. Con teatros y cines a medio gas, discotecas cerradas, sin festivales ni giras anuladas ¿será un 'annus horribilis'?

-La caída de ingresos será importantísima. Estimamos que sería de un 30% pero es obvio que será mucho más alta. Es complicado calcular en una situación tan incierta y cambiante. Tenemos un plan de austeridad que podríamos calificar de economía de guerra.

–Con 127.000 socios, tuvieron fugas muy notables.

–La mayoría de los músicos que anunciaron que se iban junio del año pasado revocaron su baja antes de diciembre y se han reintegrado. Algunos estarán en las candidaturas de las elecciones. Significa que quienes se marcharon pensando que la SGAE no tenía solución vuelven a confiar en el futuro de la casa.

–¿Cómo sigue el caso 'Rueda' en la Audiencia Nacional?

–Va para largo. El fiscal ha pedido tres años más de instrucción y se le han concedido. Sigue su camino no hay nada que decir. Queremos que los procesos judiciales se resuelvan cuanto antes y los tribunales digan lo que sea. El reparto de los derechos de la franja nocturna ya no es un problema. Poner el tope del 20% a los beneficios hizo que ya no sea un negocio. Es legal y ya no será algo tan lucrativo. No habrá tanto interés.