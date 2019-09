El apasionante viaje de Laureano del Busto Recreación de Asuán para el libro de Eduardo Toda, que viajó a Egipto diez años antes que Laureano. La historiadora Verónica Gijón rescata la peripecia de un gijonés que en 1898 viajó a Egipto y Tierra Santa y lo contó en un libro que guarda la Biblioteca Nacional M. F. ANTUÑA Domingo, 29 septiembre 2019, 01:21

Fue militar durante veinte años, pero un buen día heredó un fortunón y pidió la baja. Y se dedicó a viajar; y lo que es más importante, a contarlo. Laureano del Busto, un asturiano que nació en Gijón, presumiblemente en 1858, y falleció en Barcelona en 1914, escribió un completo libro de viajes que hoy se conserva digitalizado en la Biblioteca Nacional de España y que ha estudiado a fondo la historiadora Verónica Gijón (Puertollano, 1984), profesora de la Universidad de Castilla La Mancha. De él y de su apasionante peripecia habló en un congreso celebrado en Zamora y sobre él ultima el artículo que pasará a formar parte de las actas de ese encuentro.

Se dedica esta joven profesora a analizar la historia del arte a través de la literatura de viajes. Y en su camino, en el libro 'Bio-bibliografía de viajeros españoles del siglo XIX' de Carlos García Romeral, dio con la figura de este ilustre asturiano que fue militar del cuerpo de Caballería, que llegó a capitán y que, una vez heredada una fortuna, se lanzó al mundo. Sabe Verónica Gijón de este hombre que en un diccionario de escritores asturianos figura que nació en 1870, pero ella cree haber confirmado que fue en 1858, conforme a una ficha de servicio del ejército, donde hizo buena carrera y llegó a ser ayudante del general Martínez Campos. Tenía una amplia trayectoria ya cuando en 1893 fue herido en un atentado cometido en Barcelona contra el general por anarquistas, de ahí que 'La Ilustración Nacional' del 6 de octubre de aquel año publicara el retrato que ilustra esta página. Hijo de Laureano del Busto y Regueras y Modesta García Rivero y Álvarez Jove, nunca se casó ni tuvo hijos, sí dos hermanos, José y Lorenzo, y al menos un sobrino, José María Canga Argüelles del Busto.

El caso es que este hombre en 1898 se lió la manta a la cabeza y con dos amigos se fue a Egipto y lo hizo con una guía de Thomas Cook, y en uno de los viajes organizados por la célebre compañía británica que entró en quiebra esta semana y que comenzó a comercializar viajes a la tierra de los faraones el mismo año en el que se abrió el canal de Suez, en 1869. Y de ese viaje da buena cuenta en un libro que publica en Gijón ese mismo año. «Es un señor aficionado a las bellas artes y estaba muy interesado en los monumentos de Egipto y con la publicación del libro quiere transmitir su experiencia a la gente de su entorno», revela la historiadora manchega. 'Notas de un viaje a Egipto, Palestina, Syria, Turquía, Hungría-Austria' es el título del volumen, que comienza precisamente relatando la salida de Gijón rumbo a Francia el 18 de febrero para, en Marsella, tomar el barco que le llevaría a Alejandría. Le acompañaba desde Asturias Cristóbal Valdés y en León se les unió otro amigo, Pepe Varela, y tras descansar unas horas en Venta de Baños, tomaron el 'exprés' de Francia. Recorrieron Niza y Cannes, hasta que el día 24 subieron a bordo para atravesar el Mediterráneo. «A las tres nos embarcamos en el 'Equateur', vapor de 3.000 toneladas, de la Compañía de Mensajerías marítimas francesas, algo viejo, de un andar de 12 millas; ocupé el camarote número 87. A las cuatro zarpamos del puerto y, aunque la mar estaba hermosa, nos dijeron que el viaje no sería muy feliz, porque una hora antes de partir se había presentado el viento mistral». Y así fue. La noche fue tormentosa, y las que estaban por venir, también. Entre grandes balanceos, llegaron el 1 de marzo: «A las seis de la mañana me avisan que Alejandría está á la vista; ¡qué alegría! Subo a la toldilla, el práctico está ya a bordo: Alejandría presenta a nuestros ojos un grandioso panorama; muchos grupos de moros y judíos de todas razas y colores nos esperan en el muelle; después de una larga operación atracamos a éste, y los empleados de la casa Cok se encargan de nuestros equipajes y de conducirnos al Hotel Kedivial, donde nos alojamos», relata. Ya solo falta esperar el momento de viajar a El Cairo para embarcarse en el Ramses III e iniciar el crucero por el Nilo. Va relatando visitas, revela la carestía del país y detalles de toda índole: «Por la noche asistimos al Dorado, café cantante, donde vimos bailar la lasciva danza del vientre, nos tomaron allí por ingleses, y como a ingleses nos cobraron la consumición», dejó escrito. Hay mucha anécdota y mucha narración pormenorizada de la visita a los diferentes monumentos.

Peligros

«Temprano nos levantamos y en un coche del hotel nos trasladamos al magnífico vapor 'Ramses 3.°', solo nos acompañaban 17 personas, es decir, que entre todos éramos 20; dos alemanes, los de Laiseca, nosotros, y los restantes unos ingleses y otros norteamericanos. La sala de lectura, el comedor, las camarotes, todo es espléndido, muy limpio y ofrece gran comodidad. La comida muy buena y con cierto estilo casero», revela sobre el inicio de su crucero por el Nilo. Habla después de los calores, de los descubrimientos arqueológicos, de las bellezas de Menfis, de los viajes en asno, de los bosques de palmeras, de los pelícanos, aguiluchos y cigüeñas. E incluso de los hándicaps del viaje: «Otro de los graves peligros que aquí se corren es el de adquirir la disentería y calenturas malignas, que se contraen por agitarse, y por beber agua del Nilo sin filtrar», explica.

Es largo el viaje de este hombre que después de visitar Luxor, la antigua Tebas, de tomar Asuán, remonta de nuevo el Nilo y disfruta nuevamente de El Cairo antes de dirigirse a Tierra Santa. En el ferrocarril de Suez se fue a Port Said, donde se embarcó a Jaffa, la zona antigua de la actual Tel Aviv. Y, por fin, Jerusalén. Laureano, que a lo largo de toda su narración alterna las formas castellanizadas e inglesas al escribir los topónimos, acaba en M y acentúa la ciudad tres veces santa. Belén, por ejemplo, la nombra como Betlem. «Llegó aquel día por mí tantas veces soñado, y no deja de parecerme un sueño haber asistido hoy a los Oficios de Jueves Santo en el Santo Sepulcro; ¡Cuántos católicos me envidiarán! ¡Qué son las pompas de San Pedro en Roma ante la excelsa magnitud del Calvario, y del Santo Sepulcro, de la Vía Dolorosa...», escribe el viajero gijonés, que también recorre el Mar Muerto y otros lugares bíblicos como Jericó y, por supuesto, el valle del Jordán. De Jerusalén regresaron a Jaffa y de allí navegaron en un vapor rumbo a Beirut y desde El Líbano, a Turquía, adonde no llegan buenas nuevas desde España: «Día triste, las malas noticias de nuestra querida España que hemos oído estando tomando café en una cervecería en el muelle de Smirna, a un grupo de griegos sentados a nuestro lado, me han contristado el ánimo; escuchamos que los norteamericanos, sin declararnos la guerra, habían roto las hostilidades bombardeando a Puerto-Rico: ¡con cuánto sentimiento escuché estas noticias! Pero sentimiento mezclado de ira, de deseos de venganza, de ansias de exterminio de esa raza hipócrita que hace tres años son los causantes de nuestras desdichas y que ahora quieren intervenir en la contienda, entablada y sostenida gracias a ellos, en nombre de la humanidad, ellos los exterminadores de la raza primitiva de su país», escribe en el año en el que España perdió sus últimas colonias.

Estuvo muy presente en el viaje todo lo que acontencía en aquellos territorios aún españoles para este exmilitar, que vivió uno de sus momentos más impresionantes al avistar la actual Estambul: «La vista de Constantinopla es admirable cuando solo se ve Scütari a la derecha y el Serrallo á la izquierda, es asombrosa cuando el vapor, entrando en el Mar de Mármara, cambia de rumbo, y pasa primero por el palacio en que el Sultán antecesor del actual se halla encerrado y tenido por loco, por otro palacio donde viven las Sultanas viudas de Abdul-Azis, y por otro que está a continuación, verdadero modelo del estilo oriental, fastuoso y lindísimo, construido en mármol, que es del actual Sultán Abdul-Amid, y se halla desocupado. Todos estos y el Serrallo, residencia de los antiguos Sultanes, están en la orilla del Bosforo», escribió.

Siguió el viaje, atravesó Hungría y Austria, recorrió sus parajes y volvió a Gijón con ansias de seguir viajando. Y lo hizo. Porque en 1903, en Pravia, se publicó el mismo libro ampliado, aunque la historiadora manchega aún no ha podido dar con una copia que aporte más luz. Sí sabe, en cambio, que las notas de viaje llegan también a Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Argelia y Marruecos.

«No he podido encontrar el libro ni los supuestos artículos que escribió respecto a estos viajes», explica Verónica Gijón, que revela que Laureano del Busto fue también Caballero de la Orden de Santiago y había sido condecorado con la Orden de Carlos III. Su investigación, probablemente, continuará.