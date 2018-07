Arenas Movedizas comienza el lunes en Gijón REDACCIÓN GIJÓN. Jueves, 12 julio 2018, 00:32

Arenas Movedizas, el festival en torno a la cultura audiovisual que cada año acoge Gijón, cambia en esta edición de fechas y se celebra desde el lunes y hasta el domingo de la próxima semana. La Escuela de Comercio y la antigua Cocina de la Laboral acogerán las actividades, todas gratuitas salvo un taller dirigido a los más jóvenes. Se trata de Digikids, en el que se plantea un viaje para que los niños de 11 a 15 años expandan su creatividad mediante el acercamiento a diversas herramientas digitales y que se desarrollará a lo largo de toda la semana en la Escuela de Comercio. Están previstos también dos conciertos audiovisuales: 'The Mirror', de la mano de Vicki Bennett y su proyecto Peaple Like Us (viernes, 20.30 horas, salón de actos de la Escuela de Comercio), y la colaboración entre Antón Menchaca y la artista visual Cristina Busto (sábado, 20 horas, Escuela de Comercio).

Arenas Movedizas ha organizado instalaciones audiovisuales que se sirven de las técnicas de realidad virtual y aumentada y serán presentadas por Julien Lomet ('Numerica', jueves de 16 a 21 horas; viernes y sábado, de 10 a 14 y y de 16 a 21 horas, y domingo de 10 a 14 horas, sala de exposiciones de la Escuela de Comercio) y Camille Scherrer ('In the Woods', jueves viernes y sábado, de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas, y domingo, de 11.30 a 14.30, antigua Cocina de la Laboral).

Se presentan igualmente distintas experiencias de realidad virtual con la herramienta MasterpieceVR o el juego interactivo Manifest 99 (ambas, jueves, de 16 a 21, viernes y sábado, de 10 a 14 y de 16 a 21, y domingo, de 10 a 14, en la sala de exposiciones de la Escuela de Comercio) y una jornada de proyección de cortometrajes que aborda las nuevas narrativas surgidas de la confluencia de lenguajes y tecnologías (domingo, 12 horas, salón de actos de la Escuela de Comercio).

El artista Manu Griñón presentará una intervención gráfica en la Oficina de la Juventud.