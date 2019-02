«La arqueología no es aséptica, tiene ideología» Víctor Fernández, en una foto tomada en Madrid. / IÑAKI MARTÍNEZ Las Jornadas de Arqueología en el Exterior rinden mañana homenaje al catedrático gijonés de la Complutense ya jubiladoVíctor Fernández Arqueólogo M. F. ANTUÑA Jueves, 21 febrero 2019, 00:37

Hace poco más de un año que Víctor Fernández (Gijón, 70 años) se jubiló como catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, pero este experto en Prehistoria no se ha retirado aún de la arqueología, la pasión que le ha llevado a recorrer África, a escribir varios libros y que este viernes le trae de vuelta a su Asturias para recibir un homenaje en las Jornada de Arqueología en el Exterior que organiza APIAA en el Museo Arqueológico. Director de las misiones arqueológicas de la la Complutense en Sudán (1978-2000) y Etiopía (2001-2013), actualmente desarrolla el proyecto 'Arqueología de las misiones jesuitas ibéricas en Etiopía'. Es autor de obras como 'Teoría y método de la arqueología' y 'Una arqueología crítica. Ciencia, ética y política en la construcción del pasado'.

-Dicen que es usted un pope de la arqueología española.

-Soy un tío normal. Trabajé en Áfricaa, en Etiopía, Sudán, Mozambique, publiqué manuales y resulta que muchos estudiantes de España los usan.

-Pues le hacen un homenaje.

-Cuando me enteré no pude decir que no porque ya estaba organizado. Un amigo me dijo que de vez en cuando hay que satisfacer el ego, pero yo prefiero satisfacerlo de otra manera.

-La primera conferencia se títula: Influencia de Víctor Fernández en la arqueología española... Usted dirá.

-Siempre me gustó la metología y la teoría, leo bastante bien inglés y los grandes arqueologías que se han producido vienen del campo anglosajón. He estado atento a los cambios, he leído y he procurado traspasarlo al castellano, haciéndolo accesible, he hecho un poco de intermediario.

-La segunda charla es 'Víctor, en los años del Nilo'.

-Publiqué un libro de memorias africanas hace siete u ocho ños. Habla de los años 90, cuando estuvimos excavando en Sudán y Etiopía, era una época dificil, había toque de queda, a las ocho en casa porque sino la policia nos disparaba. Fueron años muy buenos y éramos más jovenes. Estuvimos en el Nilo Azul, en Nubia, al lado de Egipto, es un paraíso arqueológico, hay un yacimiento detrás de otro porque la gente ha vivido pegada al río. Es muy interesante. En Etiopía no se conocía absolutamente nada. En los últimos años he estado trabajando en las misiones jesuitas de Etiopía, todavía fui el año pasado, y ahora estoy estoy a ver si consigo algo de dinero para seguir.

-¿Qué tiene Africa?

-Conquista a todo el mundo. Está por medio descubrir, hay muchas áreas vírgenes, da la impresión de que cualquier cosa que hagas es nueva. Y estás trabajando y estás viendo cómo vive la gente, son pueblos muy tradicionales, muy abiertos y generosos.

-¿Ha visto cambiar a África?

-Ha mejorado muchísimo desde que yo fui hace 40 años: económica y democráticamente. El gran problema de África es la demografía, que no está controlada. Etiopía, por ejemplo, avanza económicamente, sí, pero es una bomba demográfica.

-Planea volver a Etiopía. ¿De la arqueología no se ha jubilado?

-No. Pero necesito gente joven, la arqueología es muy dura. Sigo no sé por qué. Como no pares, la cosa no para, te llaman, te avisan, una conferencia, un encargo...

-Pues no son buenos tiempos.

-Son muy malos tiempos. Antes íbamos con dinero del Ministerio de Cultura, que llevaba financiándonos más de veinte años, se repartía hasta un millón de euros, había misiones, hasta que empezó la crisis y se bajó a cuatrocientos mil y de ahí, a 280.000...

-¿Es un error no invertir en ello?

-Francia gasta muchísimo dinero en investigación, en cultura en general, en dar conferencias, pagar profesores, su prestigio es tremendo y eso redunda en que los estudiantes van a estudiar a Francia, los gobiernos compran camiones franceses. Al final revierte, pero la clase dominante española es muy cegata y no ve a más de un metro de distancia; así nos va.

-Uno de sus libros habla de ética y política. ¿La arqueología se utiliza como un arma política?

-Es el libro más teórico que he escrito, influido por los postmodernismos en ciencias humanas, esos movimientos que buscan una ciencia que contribuya a un mayor bienestar de la gente. La arqueología también puede contribuir a eso.

-¿Cómo?

-Buscando en el pasado situaciones parecidas al presente, signos de mejoras sociales o de resistencias a la deisigualdad, y viendo cómo influyen esas ideas, cómo están influidas por teorías políticas, cómo hay una arqueología más de dererechas y otra más de izquierdas.

-Lo de arma política le decía a la hora de buscar justificaciones históricas para sustentar el presente.

-Sí, claro. Se utiliza así y en unos sitios más que otros. Recuerde que en la época del franquismo todo era Numancia, Sagunto, la Reconquista.... Siempre se ha manipulado el pasado. En Israel también sucede hoy.

-¿Cuál es la arqueología de izquierdas?

-La que denuncia que la arqueología no es totalmente aséptica, que está contaminada, que tiene ideología. Por ejemplo, en Israel una arqueología de izquierdas sería excavar asentamientos musulmanes. No existe una arqueología objetiva, como no existen una economía o una filosofía asépticas.

-Uno tiene la imagen del arqueológo excavando con pico y pala. ¿La tecnología cómo les influye?

-Cada vez más. La genética está dando respuestas a las preguntas que los arqueólogos llevamos siglos planteándonos. También se recurre a los físicos para que analicen los materiales. De todas formas, el arqueólogo siempre mantiene su autonomía, porque él es quien tiene que interpretar.