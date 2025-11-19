El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Evelio Acevedo, director del Museo Thyssen-Bornemisza; María Vallinas, artista asturiana; Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura; Mónica Cofiño, artista asturiana; Semíramis González, directora de Laboral Centro de Arte, y Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza. E. C.

El arte asturiano viajará al Thyssen dos veces al año

El museo madrileño propondrá a su vez a tres artistas nacionales o internacionales para que muestren su trabajo en Laboral Centro de Arte

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:01

Comenta

Dos artistas asturianas podrán presentar cada año sus creaciones en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Lo harán, empezando en 2026, gracias al acuerdo al que ... ha llegado la pinacoteca madrileña con Laboral Centro de Arte y dentro del ciclo 'Visión y presencia' creado por la directora del equipamiento gijonés, Semíramis González. A su vez, la misma institución propondrá, también anualmente, los nombres de tres artistas nacionales o internacionales para que muestren su trabajo en Asturias, acortando así la distancia que separa la creación regional de los grandes núcleos artísticos a nivel nacional.

