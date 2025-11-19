El arte asturiano viajará al Thyssen dos veces al año

Dos artistas asturianas podrán presentar cada año sus creaciones en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Lo harán, empezando en 2026, gracias al acuerdo al que ... ha llegado la pinacoteca madrileña con Laboral Centro de Arte y dentro del ciclo 'Visión y presencia' creado por la directora del equipamiento gijonés, Semíramis González. A su vez, la misma institución propondrá, también anualmente, los nombres de tres artistas nacionales o internacionales para que muestren su trabajo en Asturias, acortando así la distancia que separa la creación regional de los grandes núcleos artísticos a nivel nacional.

La colaboración, vigente hasta 2028 con posibilidad de prórroga, se pondrá en marcha en 2026 con la presencia en Madrid de las artistas asturianas María Vallina (Langreo, 1978) y Mónica Cofiño (Gijón, 1980), que escenificarán sus obras en distintos espacios del museo. Vallina presentará el 21 de enero la pieza 'Silencio roto para un encuentro en los límites habitables', mientras que Cofiño llevará el 18 de noviembre 'Radiofonías de una guerra'. Además, tres creadoras que han participado en ediciones anteriores del ciclo 'Visión y presencia' actuarán en Laboral a lo largo de 2026: la asturiana Noemí Iglesias Barrios, la camerunesa-española Agnes Essonti y la canaria Teresa Correa.

'Visión y presencia'

El ciclo 'Visión y presencia' lleva cinco años presentando diez nuevas acciones de performance de artistas nacionales e internacionales para llevarse a cabo en el Thyssen, todas ellas con una mirada social que ahonda en temas como las tradiciones, el ecofeminismo, la emergencia climática o las migraciones.