ATM Galería se alza con el premio a mejor estand de Estampa

Cuatro son las galerías de arte asturianas que desembarcaron el jueves en Madrid para participar en Estampa, una de las ferias de arte contemporáneo ... más relevantes de nuestro país; de esas que, en pabellones de Ifema, definen las tendencias del mercado actual. Y hasta allí han llevado sus propuestas ATM, Aurora Vigil-Escalera, Llamazares Galería y Sala Sola para demostrar que cuando se habla de cultura los proyectos con firma asturiana tienen mucho que decir.

Una de ellas, además, vuelve a casa con uno de los premios que entrega la feria: el de mejor estand, que recogió ATM Galería por el proyecto del artista chileno Adolfo Bimer. Tampoco ha faltado a la cita Llamazares Galería, que presenta en un gran espacio y con grandes formatos el trabajo de Marina Vargas, Hugo Alonso, Fernando Barrios Benavides, y los asturianos Kela Coto, Federico Granell y Helena Toraño. El estand de Aurora Vigil-Escalera lo presiden dos obras de Ismael Lagares y, tras él, están Juan Barjola, Jorge Hernández, Francisco Mayor Maestre, Mario Soria, Iván Quesada, Mico Rabuñal, Anita Suárez de Lezo, Eduardo Úrculo, Moisés Yagües y Tanadori Yamaguchi. Y era la primera vez para Sala Sola, que desembarcó en Ifema de la mano de Sara Canteli y Sasa Buib.

Estampa se despide hoy y todas ellas regresarán al norte tras dejar su huella y reafirmar, una vez más, la solidez del panorama artístico asturiano.