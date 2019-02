Autopsia familiar en el Niemeyer Elisabeth Gelabert y Tristán Ulloa, ayer, sobre las tablas del auditorio del Niemeyer. / OMAR ANTUÑA Sílvia Munt dirigió en el centro avilesino la obra 'El precio', de Arthur MIller, representada con entrega absoluta DIEGO MEDRANO Domingo, 24 febrero 2019, 01:18

'El precio' de Arthur Miller llegó ayer a un auditorio del Niemeyer abarrotado, bajo dirección de Sílvia Munt y con un elenco inmejorable: Tristán Ulloa, Gonzalo de Castro, Eduardo Blanco y Elisabeth Gelabert. Obra moral, donde nada parece cambiar tras la enseñanza de un crack económico y son los errores de antaño los que se repiten dolorosamente. Teatro inteligente, el del mejor Miller: repleto de preguntas que son inseguridades, sin respuestas, siempre en una cirugía del alma sutil, disección despiadada del género humano, antídoto contra las decisiones puras, ansiolítico contra las verdades absolutas, teatro de personajes y gestos donde el comportamiento y su seguimiento minucioso son cruciales.

Dos hermanos, Víctor y Walter Franz, recuerdan la crisis del 29 en sus devastadores efectos. No un precio se sucede, sino muchos: el de los muebles, esencialmente, que se acumularon en la buhardilla antes del crack bursátil con el que se inicia 'La gran depresión'. Gregory Solomon, nonagenario intermediario y tasador de cachivaches, negocia con los Franz. El hermano que no hizo más que cuidar del padre, renunciando a aficiones y futuro laboral, sufre el precio, minucioso y convulso, de su propia libertad. El otro hermano huye. La fortuna le premia con el éxito de su profesión, cirujano, la madre también huye de su posible carrera musical, el padre huye de su propia vida y responsabilidad para con ella... otro debate moral es justo ese: el de la huida, el de hablar o someterse a las resignaciones cotidianas, el de ser valiente para con uno mismo y terceros, sin estridencias, acompasadamente, fortaleza viva de una ética.

Si en algo brilla la obra es en su escenografía. El ambiente de época resulta envolvente, embriagador, suculento: música de jazz, la buhardilla destartalada y bohemia donde discurre la acción, los trajes antiguos, las proyecciones en blanco y negro de fondo de pantalla a título de postales, la promesa de derribo del edificio donde los muebles tienen su voz. Sol absoluto de la función es Tristán Ulloa (Víctor): hermano que cuida de su padre, es fantasma mientras patrulla como policía por las calles de Nueva York y todo lo dejado atrás, de algún modo, se rebela en su presente más inmediato: el gusto por la ciencia, el dilema sobre perdonar o no, las heridas no cauterizadas, vivir sin saldar las deudas o seguir ciego e ignorante, como si no hubieran existido, inmune a la afrenta sufrida por los suyos.

Elisabeth Gelabert (esposa de Víctor) y Gonzalo de Castro (el triunfador Walter) son el contrapunto, el corifeo, el ruido que la voz íntima de Ulloa (Víctor) precisa para encontrar dirección y sentido bajo la tormenta emocional. La familia es núcleo o espacio de poder y en ella estallan fuerzas contrarias: las medias distancias, los equívocos, la fraternidad de unos años vividos que ahora son crueles y se reproducen interiormente como tales. El momento explosivo, la discusión entre los hermanos, no es más que una cumbre de las muchas que tiene un texto inmejorable representado con entrega absoluta. El microclima creado sigue tras la obra, muy aplaudida y que hoy podrá verse en el gijonés Teatro Jovellanos.