Denisa Pubalová y Lea Luka Sikau posan bajo las membranas de silicona y junto a las esculturas. Paloma Ucha

La bioquímica de la vida y el arte

Laboral Centro de Arte inaugura 'Huele a parentesco', una reflexión de Lea Luka Siakau y Denisa Pubalová sobre la fermentación

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

«Dicho de una sustancia orgánica: Sufrir un proceso bioquímico de transformación por la acción de una enzima». Así define la RAE el término fermentar. ... Una palabra en un diccionario que conduce a la ciencia y la vida misma que nos circunda y nos alimenta, que nos da de comer y de beber, vida mínima que alienta vida mayúscula y sabrosa. 'Huele a parentesco' es el sugerente y elocuente título elegido para una instalación que también lo es y que puede visitarse en Laboral Centro de Arte. Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová, con el apoyo del catedrático de la Universidad de Oviedo Felipe Lombó, firman un proyecto singular que a todos apela por esa cotidianidad de la que emerge. Es esta muestra el resultado de una investigación en torno a las prácticas de fermentación tradicionales, esas que nos llevan al queso, la sidra, el pan o el yogur, que llevó a las artistas, tal y como relataron en la inauguración, a visitar sidrerías, fábricas de embutidos y laboratorios, y que proviene de la investigación en Asturias, pero también en los Países Bajos, en la India, en Alemania y en la Republica Checa.

