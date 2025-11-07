La bioquímica de la vida y el arte

«Dicho de una sustancia orgánica: Sufrir un proceso bioquímico de transformación por la acción de una enzima». Así define la RAE el término fermentar. ... Una palabra en un diccionario que conduce a la ciencia y la vida misma que nos circunda y nos alimenta, que nos da de comer y de beber, vida mínima que alienta vida mayúscula y sabrosa. 'Huele a parentesco' es el sugerente y elocuente título elegido para una instalación que también lo es y que puede visitarse en Laboral Centro de Arte. Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová, con el apoyo del catedrático de la Universidad de Oviedo Felipe Lombó, firman un proyecto singular que a todos apela por esa cotidianidad de la que emerge. Es esta muestra el resultado de una investigación en torno a las prácticas de fermentación tradicionales, esas que nos llevan al queso, la sidra, el pan o el yogur, que llevó a las artistas, tal y como relataron en la inauguración, a visitar sidrerías, fábricas de embutidos y laboratorios, y que proviene de la investigación en Asturias, pero también en los Países Bajos, en la India, en Alemania y en la Republica Checa.

Lo consuetudinario y el arte se dan la mano con la ciencia para configurar una experiencia sensorial en torno a esa cultura, que se oye y se siente. Pero por encima de todo se huele. El olor de la muestra conduce con potencia a todo lo dicho, al queso, al chorizo, a la sidra. Nada más acceder a la sala, unas enormes cortinas invitan a acercarse a ellas y oler, a descubrir esos aromas y esencias que ellas fueron captando para transmutarlas en arte.

Hay más. Porque el sonido es también crucial. Por momentos parece aparecer la tonada, pero los paisajes sonoros conducen a muchos otros lugares, como la vibración al prensar manzanas para la sidra, la descomposición de la materia registrada con hidrófonos o las narrativas de personas que se dedican a la fermentación en Asturias, en muy diferentes ámbitos que van de lo ritual a lo festivo pasando por lo científico.

Hay una suerte de lámparas de silicona y unos lonas de este mismo material a modo de toldos que fueron realizados sobre el suelo de hormigón con el ánimo de evocan el 'scoby', un organismo vivo que fermenta, une y transforma. Unas esculturas en el suelo invitan a ser tocadas y, como las membranas superiores, vibran. Unos pequeños aparatitos generan es leve movimiento para que experiencia sensorial sea total.

Se trata, o al menos eso intentan las creadoras, de pensar y sentir la conexión con lo vivo. Se inscribe esta muestra, tal y como detalló Semíramis González, la directora del Laboral Centro de Arte, dentro de Studiotopía, un proyecto que arrancó el pasado año y se prolongará hasta 2027 que une a once instituciones culturales y científicas europeas que alía a artistas y científicos en la búsqueda del 'Simbioceno', un concepto acuñado por el ecofilósofo Glenn Albrecht, que imagina un futuro en el que la humanidad vive en armonía con la Tierra y todos sus habitantes.

Entre los presentes en la inauguración, el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León Gasalla, que subrayó que esta muestra «condensa y resume» lo que es el Centro de Arte, que une investigación y creación sin olvidar los debates actuales en torno a la ecología y la importancia delas raíces. El plan de futuro, continuar en esa línea «y lograr el equilibrio entre lo local y lo internacional».

Tras la primera visita y tras la experiencia multisensorial, tocaba vivir los procesos de fermentación desde otra perspectiva. De picoteo, queso cabrales, chorizo y uvas. Arte gastronómico para cerrar el círculo.