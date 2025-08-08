El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La galería se rinde a la paleta cromática predominantemente negra del artista. En primer término, 'Tiki Mouse'.

El cajón de sastre de Juan Díaz-Faes abierto a Gijón

Su primera monográfica en Asturias desborda Aurora Vigil-Escalera con su particular mezcla de dibujo e ilustración, que traspasa la fachada

Aida Collado

Aida Collado

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:35

Chacuatol es en Nicaragua lo que en España acostumbra a llamarse revoltijo. Donde puedes encontrar de todo. Alboroto. Desorden agitado. Un cajón de sastre con ... el que el artista ovetense Juan Díaz-Faes, con presencia en colecciones tan importantes como la de la Fundación María Cristina Masaveu, ha querido bautizar su primera monográfica en Asturias para ofrecer a sus paisanos una idea aproximada del todo que es su obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

