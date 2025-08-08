El cajón de sastre de Juan Díaz-Faes abierto a Gijón

Chacuatol es en Nicaragua lo que en España acostumbra a llamarse revoltijo. Donde puedes encontrar de todo. Alboroto. Desorden agitado. Un cajón de sastre con ... el que el artista ovetense Juan Díaz-Faes, con presencia en colecciones tan importantes como la de la Fundación María Cristina Masaveu, ha querido bautizar su primera monográfica en Asturias para ofrecer a sus paisanos una idea aproximada del todo que es su obra.

Una forma de volver a casa tras recorrer el mundo: Miami, Seúl, París, Taipei, Guangzhou, La Habana, Hamburgo o Madrid han acogido muestras de su obra o cuentan con murales de gran formato salidos de su pincel. Y esto último hace ahora también, cual inmejorable cartel y reclamo sin competencia para perderse en la exposición que envuelve, la fachada de la gijonesa Galería Aurora Vigil-Escalera, que cuenta con la colaboración de la Colección SOLO para presentar la exposición fruto de una práctica artística que se encuentra entre el dibujo y la ilustración.

El artista pintó un mural en la fachada de la sala gijonesa a principios de verano.

Dentro aguarda para recibir al visitante 'Robusto'. Un personaje de 26x26x30 de puro cemento, con el talento de enamorar a primera vista –que podría encontrar pareja artística en otra creación del autor, 'Arbusto', mucho más estilizado– y que sirve también para informar a los más despistados de lo que van a encontrar: un conjunto de obras muy diversas. Desde fotografías intervenidas a esculturas de resina en las más sugerentes posturas, un dibujo sobre un auténtico cuento chino –y no es una manera de hablar–, esmaltes sobre tabla de gran formato o tablas de skate de madera reutilizadas e ilustradas con precisión, cuando los jóvenes del pueblo cántabro en el que vive las dan por perdidas.

Y todo ello, bajo una mirada que no oculta –sería incapaz– un agudo sentido del humor y que mantiene las señas de identidad del autor con la constante presencia de figuras, no necesariamente humanas, que dejan entrever con solo dos círculos a modo de ojos y una raya como boca rostros cargados de expresión. Desde la sencillez de un 'Merucu' de acero a la complejidad de sus apretados mosaicos.

Una selección de todo lo que es este artista multidisciplinar que comenzó a dibujar de niño, cuando quedó deslumbrado con el cómic europeo y el cine, dos mundos que luego le han influenciado intensamente. Fascinado por el dibujo y la ilustración, Díaz-Faes estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca e investigó durante su doctorado el proceso creativo y el origen de las ideas.

Un largo camino de mucho trabajo, experimentación y documentación es el que ha llevado al artista a través de una iconografía propia hasta la que hoy es su obra, de un marcado carácter personal. «En la evolución de su producción artística, vemos cómo la influencia de la fotografía, el cine y el cómic aparecen no solo en el color, sino también en el lenguaje de sus obras. Esta influencia le lleva, además, a incorporar estos medios en sus dibujos, utilizando ilustraciones clásicas y viñetas de cómic o incluso rótulos de publicidad», apuntan desde la galería, que este mismo verano viajó con el trabajo del artista asturiano a ArteSantander.

Un «éxito» está siendo esta muestra, a la que Gijón ha brindado «una acogida maravillosa», señala Aurora Vigil-Escalera. La creatividad gana la batalla en esta exposición que aún podrá disfrutarse en la sala hasta el 2 de septiembre y va dirigida a un perfil de lo más heterogéneo. Ya lo dijo Díaz-Faes en la inauguración, que su público, a juzgar por los asistentes, era una suerte de mezcla de «corbatas y gorras». Como la vida misma. Nada que añadir.