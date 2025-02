Calles abiertas a la soledad

Las obras de Alejandro Quincoces suenan. Casi es hasta fácil oírlas, no es una vaga impresión. Suenan los bufidos de los coches cuando se atascan en Panamá, se oye la prisa de Londres de un día cualquiera y se intuye el roce de los neumáticos ... reventando los charcos sobre la carretera.

También se sienten, en sus cuadros, el olor a humo, el de la lluvia y las pisadas de quien recorre una calle vacía porque llega demasiado tarde o porque se va demasiado pronto. Todas estas piezas hacen oír, tocar y estremecerse a los visitantes y lo harán hasta el 24 de julio, en la galería gijonesa Bea Villamarín. Merece la pena pararse y dedicarles un rato: callarse y escuchar su bullicio.

Son escenas, todas, «urbanas que he visto en la calle, que se corresponden con imágenes que he me he encontrado en las redes y cosas que he ido observando sobre la historia, como escenas de la segunda guerra mundial», explica Quincoces.

Su proceso creativo empieza en la imaginación para luego saltar al papel, eso sí, por escrito, porque las cosas aquí van despacio, sin acelerar. «Voy haciendo anotaciones de lo que quiero pintar y de cómo lo quiero pintar en todos los aspectos: encuadres, temas y si quiero hacer una vista panorámica o a pie de calle», resume.

El siguiente paso a dar es conocer el escenario. «Una vez lo tengo escrito, me presento en el lugar en cuestión con mi cámara de fotos y, a partir de esas imágenes, voy desarrollando el cuadro», explica. Ese es el momento en el que las palabras comienzan a vestirse de realidad y él da forma a «una serie de imágenes de aquello que considero que es necesario representar».

Todos los lugares que elige tienen en común los juegos de luz que casi parecen fotográficos. Naranjas, azules y morados que a cualquiera se le graban en la retina porque, más que reales, son mágicos. Él los pinta sobre Londres y sobre Nueva York con los rascacielos clavándose, interrumpiendo su calma. «Pintar una escena requiere de una descripción fidedigna y eso implica que tienes que conocer el ambiente y la luz para reflejarlos», apunta.

Quincoces achaca esto a la necesidad de «contar lo que ves. Aunque sea una escena corriente, tienes que representar con cierta fidelidad lo que estás viendo, con sus luces y sus sombras», opina. En 'Ciudades de asfalto, ciudades de luz' lo hace o, mejor dicho, vuelve a hacerlo. Y esa es la verdad de sus cuadros. La que hace que se escuchen, que se sientan.