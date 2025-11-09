El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sin título, técnica mixta sobre lienzo, 2017.

Carlos García se cuenta en Madrid

El Centro MIRA de Pozuelo inaugura hoy 'Lo lleno es el vacío', un viaje por su obra reciente con guiños al pasado comisariado por Alicia Vallina

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

El artista asturiano Carlos García se cuenta en Madrid, en concreto en el Centro Cultural MIRA de Pozuelo de Alarcón, donde esta tarde inaugura ' ... Lo lleno es el vacío', «un recorrido en solitario por mi trabajo pasado y reciente donde materia y ausencia dialogan con coordenadas, huellas y eco». Comisariada por la también asturiana Alicia Vallina, partió de ella la idea de esta muestra que no es retrospectiva, pero que sí quiere aportar guiños para ayudar a conocer a este creador múltiple.

