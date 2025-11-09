El artista asturiano Carlos García se cuenta en Madrid, en concreto en el Centro Cultural MIRA de Pozuelo de Alarcón, donde esta tarde inaugura ' ... Lo lleno es el vacío', «un recorrido en solitario por mi trabajo pasado y reciente donde materia y ausencia dialogan con coordenadas, huellas y eco». Comisariada por la también asturiana Alicia Vallina, partió de ella la idea de esta muestra que no es retrospectiva, pero que sí quiere aportar guiños para ayudar a conocer a este creador múltiple.

«Alicia Vallina se interesó el año pasado por mi obra a partir de la exposición que se hizo en la sala del Sabadell en Oviedo. Ha seguido siempre mi trabajo y llevaba tiempo queriendo hacer esta exposición. Partimos del grueso de obras actuales, pero sí que aparecen connotaciones de series anteriores para darle un discurso y entender cómo se llega a las últimas», señala Carlos García.

Hay piezas de series como 'Geomorfolofía', 'Ulterior' y 'Geometría del Pensamiento'. Y abre con ellas un lugar para el silencio, las tensiones y los reflejos que invitan a mirar desde dentro y habitar el espacio. Son un total de 27 piezas, tanto pintura como escultura. «Sí que hay un recorrido importante por diferentes momentos de estas últimas series», concluye el creador gijonés, que se dejó llevar por Vallina para llegar a este espacio cultural de la comunidad de Madrid. Está encantado García con su comisariado. Conectaron rápido, se entendieron de inmediato: «Yo conozco bien mis obras y ella sabe leer qué piezas pueden funcionar, tiene la experiencia del espacio y dejo en su mano que escoja», revela García, que destaca el ojo bien formado y la intuición de la comisaria.

Mientras la exposición cobra vida y acumula miradas, Carlos sigue trabajando. Anda en mil historias. Le falta tiempo y no es fácil combinar lo familiar, lo creativo y lo más burocrático y empresarial. «Es complicado estar a todo y hay proyectos que requieren cumplir tiempos y otros que son más libres, que se trabajan más a largo plazo. Yo siempre estoy en todas las dimensiones», cuenta. Está trabajando en pintura y escultura a largo plazo abriendo nuevos caminos y evolucionando y hay alguna otra exposición en ciernes a corto plazo, pero no será en Asturias, aunque en realidad aquí tiene en el barrio del Carmen de Gijón su propia galería, que es una suerte de exposición permanente. «Tengo mi propio espacio que al final es una especie de juego, de ensayo, de muestra, donde yo voy haciendo esos experimentos sobre mi obra y más allá de ahí se van colocando en otros proyectos de fuera».